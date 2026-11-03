Comunidad reforzará la querella contra el exdelegado con una valoración económica del perjuicio de la acampada en Metro

Archivo.- Estación de metro de Sol - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, José María García, ha avanzado este martes que la Comunidad de Madrid incluirá en la querella presentada contra el exdelegado del Gobierno en Madrid Francisco Martín los costes para la compañía metropolitana derivados de la acampada en la Puerta del Sol.

En declaraciones a los medios en la estación de Plaza de España, el consejo ha indicado que se reforzará esa querella contra el anterior delegado del Gobierno en Madrid con una valoración económica "de todo lo que le supone a Metro de Madrid esos refuerzos extraordinarios de limpieza, esas actuaciones de recuperación de la estación, esas reparaciones que se tengan que hacer, que superan miles de euros".

"Yo espero que esos que han liderado y se han hecho responsables de esa concentración irregular e ilegal, a nuestro juicio, respondan también económicamente del esfuerzo que supone a los madrileños poner Puerta del Sol en las condiciones que estaban antes", ha remarcado García.

Según ha denunciado, han sido "más de 30 días de dejación de funciones" por parte de Francisco Martín que "han provocado un enorme impacto en relación al mantenimiento, conservación, incluso daños en la propia Puerta del Sol".

Entre otras actuaciones, ha recordado que la compañía metropolitana tuvo que hacer una limpieza extraordinaria de los pozos de ventilación "por el estado lamentable en el que se encontraban, porque se utilizaba como letrina prácticamente y hubo que hacer un vaciado a través de pocero para que estuviera en condiciones de salubridad".