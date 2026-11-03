La Comunidad reforzará el transporte público por la Cumbre Iberoamericana y el partido de la NFL

Archivo - Logotipo del Metro de Madrid - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid reforzará el transporte público para facilitar la movilidad durante la XXX Cumbre Iberoamericana que comienza mañana y el partido de la NFL que se disputará el domingo en el estadio Santiago Bernabéu.

En declaraciones a los medios en la estación de Plaza de España, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, José María García, ha apuntado que el Ejecutivo regional se ha puesto a disposición de la Delegación del Gobierno para coordinar el dispositivo de la cumbre que tendrá lugar este miércoles y jueves en la capital.

El objetivo, ha explicado, es que los desplazamientos durante la cumbre se desarrollen con normalidad y "el transporte público sea un aliado en el éxito de la misma".

En relación al partido de la NFL, ha explicado que se desplegará un refuerzo habitual, tal y como se hace ante cualquier partido de Champions o Liga del Real Madrid. Serán tanto de estaciones, en este caso las de la línea 10 en Cuzco y Nuevos Ministerios como en la Línea 9 en Concha Espina, así como de personal de estación.