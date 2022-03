La Comunidad registra un aumento de usuarios de Metro por el precio de la gasolina y exige apoyo económico del Gobierno

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid está registrando un aumento de los usuarios del transporte público, especialmente Metro, por el aumento del precio de los carburantes y exige al Ejecutivo central que les apoye económicamente para garantizar la viabilidad del servicio, en la línea de la petición que ya se hizo al Ministerio del ramo junto a otros suburbanos del país.

"Un Gobierno de izquierdas que se dice defensor de lo público tiene una oportunidad muy buena apoyar a un transporte público que ahora mismo es prácticamente inviable. Especialmente ahora que hay gente que vuelve al transporte público porque no puede pagar la gasolina. Justo ahora que necesita esta ayuda, no la dan. No hay respuesta ni para el sector público ni para el privado", ha reprochado el consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez, en una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press.

En esta línea, ha vuelto a asegurar que en el caso de Metro de Madrid el aumento de los precios de la energía ha hecho que la factura de la luz del mismo se dispare. Ha puesto como ejemplo que la media de gasto diario en electricidad del suburbano es de 120.000 euros y que la semana pasada hubo días en los que se abonó hasta 800.000, por lo que en unos meses se podría consumir el presupuesto anual en este campo.

Asimismo, ha apuntado a que el Metro de la región es uno de los "más subvencionados", lo que ha ejemplificado con el abono joven de 20 euros e el que "los otros 80 euros los paga la Comunidad". Es por ello que ha censurado que el Ejecutivo nacional no haya revisado en años su contribución al Consorcio Regional de Transportes (CRTM) mientras en "otras comunidades sí lo ha hecho".

"Hay un problema grave porque no hay nadie a los mandos en España. Los problemas empeoran y nadie toma decisiones", ha reprochado el titular de Transportes, quien ha acusado al Ejecutivo nacional de "no escuchar a nadie" y de no ejercer su función de "abordar en profundidad" problemas como la crisis de combustible, los transportistas o el precio de la luz.

Entiende David Pérez que se deben impulsar rebajas fiscales y que la situación actual es el resultado de que no se tomaron medidas a medio plazo.