La Comunidad reivindica el Plan Vive y cifra en más de 5.175 las viviendas ya han sido entregadas

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha reivindicado el "modelo de éxito" del Plan Vive y ha cifrado en más de 5.175 las viviendas ya han sido entregadas a los ciudadanos.

Así lo ha manifestado este miércoles en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrado en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico, donde ha subrayado que otras regiones de España y Europea "están copiando" este modelo.

"El Ministerio de Vivienda ha querido, en distintas ocasiones, conocer el modelo de éxito del Plan Vive. Más de 5.175 viviendas ya han sido entregadas y algunas todavía están en proceso de entrega, precisamente porque fueron viviendas que se adjudicaron en este mismo mes de enero", ha apuntado.

En este sentido, el también portavoz regional ha trasladado que se está verificando el cumplimiento de los requisitos para que esas personas puedan acceder a esas nuevas viviendas que se han habilitado en la Comunidad de Madrid.

"Creo que es un modelo de éxito de colaboración público-privada y que va a dar una solución en forma de vivienda a más de 14.000 familias de la región", ha insistido García Martín.