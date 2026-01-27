La Comunidad reprocha a Sánchez la regularización de migrantes mientras "no atiende a ni un menor solicitante de asilo"

Archivo - La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, atiende a los medios de comunicación durante la Conferencia Sectorial de Igualdad, en el Ministerio de Igualdad, a 22 de abril de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PINTO 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la regularización de 500.000 migrantes mientras "no atiende a ni a uno solo de los menores solicitantes de asilo" en la región.

Así lo ha trasladado este martes a los medios de comunicación tras visitar el Centro de Rehabilitación de la Fundación Inclusive en la localidad de Pinto, donde ha asegurado que la regularización busca "desviar la atención y no hablar del caos ferroviario y el accidente de Adamuz".

Dávila ha afeado a Sánchez que adopte medidas para "contentar a quien toque", en este caso "a Podemos" y ha criticado que el jefe del Ejecutivo toma esta decisión "en solitario sin contar con los socios europeos y de espaldas al Congreso".

"Se trata de una medida que adopta Pedro Sánchez de la mano de Podemos sin haber atendido ni a uno solo de los menores solicitantes de asilo que hace más de 40 días el Tribunal Supremo le ordenó", ha lamentado.

Asimismo, ha acusado al presidente de "llevar años actuando de manera oculta para las comunidades autónomas trasladando a personas como paquetes" y ha insistido en que la regularización de migrantes es una "medida más de la política temeraria de Pedro Sánchez".