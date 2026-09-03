La Comunidad restringe el acceso a doce montes de la Sierra Oeste mientras retira arbolado afectado por el incendio

Vista tras el paso del fuego, a 23 de agosto de 2026, en Aldea del Fresno, Madrid (España). El incendio forestal originado en Aldea del Fresno descendió de situación operativa 1 al nivel 0 del Plan de Protección Civil a partir del pasado 20 de agosto tras - Gabri Solera - Europa Press

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha anunciado la restricción temporal de acceso y tránsito de visitantes, así como de la circulación de vehículos de motor, en los caminos y pistas forestales de una docena de montes de utilidad pública afectados por el incendio forestal de la Sierra Oeste mientras se llevan a cabo trabajos de retirada del arbolado afectado.

La medida afecta a montes situados en los términos municipales de Fresnedillas de la Oliva, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, San Martín de Valdeiglesias y Villa del Prado. Estos terrenos suman un área aproximada de unas 7.000 hectáreas quemadas, según se desprende de la resolución aprobada este jueves en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), consultada por Europa Press.

La restricción responde a los riesgos derivados del arbolado dañado por el incendio forestal de este verano, en el que ardieron unas 27.000 hectáreas. Entre la masa forestal afectada hay ejemplares quemados, parcialmente carbonizados, descalzados, inclinados o con daños estructurales que pueden presentar riesgo de caída, especialmente en zonas de caminos, pistas forestales, carreteras, viviendas y otras infraestructuras.

Además, la Comunidad ha iniciado trabajos de emergencia para retirar el arbolado peligroso en franjas de seguridad colindantes a las pistas forestales. Las actuaciones incluyen la tala de árboles afectados, la extracción de madera, el tratamiento de los restos de corta y la reparación y mantenimiento de caminos, pistas, elementos de cierre y señalización.

RIESGO PARA LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS

La resolución señala que la presencia simultánea de riesgos naturales, como desprendimientos de rocas y caída de ramas y árboles, y el tránsito de maquinaria forestal pesada por viales estrechos resulta incompatible con el uso público y recreativo y puede poner en grave peligro la integridad física de las personas.

La restricción se mantendrá en vigor durante la ejecución de las obras de emergencia mientras subsistan los riesgos para la seguridad pública. La Dirección General de Biodiversidad y Gestión Forestal revisará periódicamente la situación y podrá levantar total o parcialmente las prohibiciones una vez concluidas las actuaciones de apeo y aseguramiento de los márgenes.

Esta resolución contempla sin embargo exenciones para el personal de vigilancia, gestión, conservación y restauración de los montes; los trabajadores y medios que participen en las actuaciones forestales; los servicios de emergencia y los titulares de derechos que necesiten utilizar servidumbres de paso legalmente constituidas, entre otros accesos que puedan ser autorizados expresamente.

Estos accesos autorizados podrían quedar sujetos a limitaciones de horario, itinerario, velocidad o tipo de vehículo. La restricción será señalizada en los principales accesos a los caminos y pistas afectados.