La Comunidad retira más de 1.800 m3 restos del incendio y ofrece alojamiento a 83 personas que no pueden volver a casa

Zonas calcinadas tras el paso del incendio de la Sierra Oeste de Madrid, a 30 de julio de 2026, en Pelayos de la Presa, Madrid (España). La Comunidad de Madrid ha recuperado el control del operativo contra el incendio forestal de la Sierra Oeste, que ya n - Jaime Luján Alarcón - Europa Press

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha informado de que ya ha retirado más de 1.900 metros cúbicos (m3) de restos calcinados por los incendios de la Sierra Oeste, al tiempo que ofrece alojamiento y manutención a 83 personas, con 33 animales de compañía, que están bajo órdenes de evacuación o que no pueden volver a sus casas.

En concreto, se trata de 550 m3 de enseres y escombros, lo que equivale a unos 92 contenedores, así como otros 1.355 m3 de residuos vegetales, que equivalen a otros 226 contenedores. En los trabajos de retirada de escombros participan 20 maquinas y camiones, se han instalado 65 contenedores en los municipios afectados y se han repuesto 73 cubos de basura.

Según ha descrito el Gobierno regional en un comunicado, el Servicio de Orientación Jurídica gratuito impulsado tras los devastadores incendios realizó 72 atenciones en el primer día de funcionamiento; mientras que el Servicio de Orientación Laboral también llevó a cabo 204 atenciones en su primer día de trabajo.

Las oficinas de Atención al Ciudadano y los Puntos de Ayuda tras el Incencio (PATI) han llevado a cabo 1.315 atenciones, 873 de las cuales fueron de carácter informativo y las 442 restantes consistieron en asistencia psicológica. Estos puntos están disponibles de 10 a 14 horas y de 16.30 a 20.30 horas en Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias.

En horario de mañana están disponibles en Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela y Chapinería; mientras que en horario de tarde se puede acudir a estos puntos en Fresnedillas de la Oliva, Navas del Rey y El Escorial. Por otro lado, el Empleabús se ubica este martes en Aldea del Fresno, si bien el miércoles se trasladará hasta Pelayos de la Presa y el jueves a Fresnedillas de la Oliva.

ATENCIÓN DOMICILIARIA Y TELECOMUNICACIONES

El servicio de refuerzo de atención domiciliaria a personas mayores y dependientes ha realizado ya unas 50.000 horas adicionales de apoyo y acompañamiento con 1.800 beneficiarios. Al mismo tiempo, la Comunidad de Madrid ha destinado ya 437.500 kilos de paja y forraje para que agricultores y ganaderos afectados por los incendios den alimento a los animales.

A nivel de telecomunicación, las conexiones de fibra óptica han sido ya restablecidas en la zona afectada, a excepción de Navas del Rey y Chapinería. En las zonas donde las anteras fueron calcinadas se han instalado unidades de respaldo vía satélite; al tiempo que los ayuntamientos que lo han solicitado cuentan con antenas de conexión a internet vía satélite, recalca el Gobierno madrileño.

PROHIBICIÓN DE BAÑO EN EL PANTANO DE SAN JUAN

El incendio forestal de la Sierra Oeste sigue sin darse por controlado, aunque los trabajos de extinción han avanzado de forma satisfactoria en los últimos días, permitiendo que se hayan cumplido ya al menos dos días sin reactivaciones. Sin embargo, se mantiene activa la Sitaución Operativa 2 del plan regional contra incendios.

La zona con mayor presencia de puntos calientes se sitúa al norte del pantano de San Juan, por lo que la Comunidad de Madrid ha reiterado que "por seguridad, continúa prohibido el baño, la navegación y otras actividades acuáticas" en el embalse y la conocida como playa del Alberche

A nivel de movilidad, permanece cerrada al tráfico la M-957 desde el kilómetro 0 al 5,7; Así, las líneas de autobús interurbano 551, 541, 545, 546, 547 y 548 no hacen parada en el Pantano de San Juan ni en la citada Playa del Alberche.