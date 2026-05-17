La Comunidad reúne la obra de siete artistas emergentes en la exposición 'Nueva-Vieja Pintura' de la Sala de Arte Joven - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Arte Joven de la Comunidad de Madrid alberga desde esta semana la exposición 'Nueva-Vieja Pintura', una propuesta que reúne trabajos de siete creadores emergentes para explorar cómo la pintura sigue ocupando un espacio central en el arte contemporáneo.

La exposición, comisariada por Andrea Celda y Lu Millet, se enmarca en el programa 'Se busca comisario', impulsado por el Gobierno regional para apoyar a jóvenes profesionales y facilitar su incorporación al circuito artístico. La muestra permanecerá abierta al público con entrada gratuita hasta el 19 de julio, según traslada el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

El recorrido plantea distintas aproximaciones a la práctica pictórica actual a partir de conceptos ligados a la evolución del arte moderno y contemporáneo, que, a su vez, conforman los cuatro ejes temáticos de la muestra: el formalismo, el historicismo, la figuración y el conceptualismo.

Las obras de Irene Anguita, Álvaro del Fresno, Andrés Izquierdo, Esther Gatón, Iris Sanmartín, Raúl Silva y María Tinaut muestran cómo determinados códigos tradicionales de la pintura continúan presentes en la creación actual, aunque reinterpretados desde nuevas perspectivas y lenguajes visuales.

Junto a la exposición, la Sala de Arte Joven desarrollará actividades paralelas dirigidas a diferentes públicos, entre ellas encuentros con artistas, visitas comentadas y talleres para niños y familias.

'Se busca comisario' selecciona cada año proyectos expositivos concebidos por jóvenes comisarios independientes para su producción y exhibición en este espacio madrileño. Desde la puesta en marcha de la iniciativa en 2009, más de medio centenar de comisarios y alrededor de 160 artistas han participado en sus distintas ediciones.