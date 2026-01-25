La Comunidad revisa el estado de la nieve para prevenir el riesgo de aludes y la crecida de ríos

Paisaje nevado en La Barranca, en Navacerrada, - Gabri Solera - Europa Press

MADRID 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid revisan al menos una vez a la semana desde el pasado mes de diciembre el estado de la nieve en espacios naturales concurridos para prevenir el riesgo de aludes y evaluar el impacto del deshielo en los cauces de los ríos.

Estos efectivos llevan a cabo cada año medio centenar de sondeos del manto nivoso en distintas zonas de alta montaña, mientras haya nieve en enclaves del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, como Peñalara, Cabeza de Hierro, El Nevero, Siete Picos o Bola del Mundo, ha explicado el Gobierno regional.

En concreto, las labores, en las que participan técnicos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y, en algunas ocasiones, agentes medioambientales de Castilla y León, se realizan en lugares con una gran actividad social y en donde se suele acumular una importante cantidad de manto nivoso.

Para ello, los agentes forestales regionales utilizan equipos especializados para poder llegar a puntos muy elevados y de difícil acceso. El análisis se lleva a cabo mediante catas en la nieve de aproximadamente un metro y medio de profundidad. De esta forma pueden comprobar los diferentes estratos y obtener la información necesaria.

Todo ello se registra en una ficha que incluye la medición de la temperatura, fuerza, dirección del viento, la formación de cornisas en collados, si existe hielo o el estado del manto nivoso en superficie. Asimismo, también observan los estratos para identificar las distintas capas, densidad, contenido de aire en cada una, dureza, humedad y grado térmico. Estas variables ofrecen información sobre cómo se comportan entre sí estas capas y avisan de posibles riesgos de aludes.

Posteriormente, se realizan test de estabilidad, aislando bloques helados y sometiéndolos a diferentes presiones para comprobar cómo se comportarían ante el paso de esquiadores. Los informes se complementan con las medidas recogidas en otros puntos de la sierra, que ayudan a valorar el estado de la nieve.

BOLETÍN PARA INFORMAR DEL RIESGO DE ALUDES

El resultado de todo este trabajo se remite a la Agencia Estatal de Meteorología para su evaluación. Además, los datos recabados se ponen a disposición de los técnicos del Canal de Isabel II para estudiar el impacto del posible deshielo en el caudal de los embalses que gestiona esta empresa pública.

Con toda esta información, la Aemet elabora cada fin de semana un boletín de predicción de riesgo de aludes, en el que se indica el nivel de peligro, evaluado de 1 a 5, el tipo de nieve y la orientación que tiene. Este documento está disponible en su web y puede ser consultado por aquellos que tengan pensado ir a la montaña.