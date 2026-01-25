Activado el aviso amarillo por vientos de hasta 80 kilómetros por hora la tarde de este domingo en la Sierra

Archivo.- Paisaje nevado en La Barranca., en Navacerrada, Madrid - Gabri Solera - Europa Press

MADRID 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo para la tarde de este domingo en la zona de la Sierra de Madrid, donde se podrán registrar rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora.

En concreto, el aviso estará activo desde las 15.00 hasta las 00.00 horas de este domingo, con una probabilidad de entre el 40 y 70% de que se dé el fenómeno previsto. La previsión apunta a rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora de componente oeste.

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha trasladado el aviso a los ayuntamientos de la zona y organismos de seguridad, según ha apuntado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Además, han lanzado una recomendación a los ciudadanos que vayan a circular por las carreteras de la Sierra para mantener la precaución ante la aparición de rachas fuertes de viento, especialmente en los adelantamientos o rebasamientos de vehículos pesados o en la entrada y salida de túneles por los bandazos que puede dar el vehículo.

También se aconseja a los ciudadanos retirar de los balcones y terrazas cualquier objeto susceptible de caer en la vía pública, no refugiarse del viento detrás de objetos de escasa solidez o de muros en mal estado, así como mantener especial cuidado al transitar por debajo de ramas en mal estado que puedan caer o cualquier tipo de elemento que pueda desprenderse de cualquier fachada. En caso de emergencia, se recuerda que hay que avisar al 112.