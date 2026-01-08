La Comunidad revisará la convocatoria de ayudas a personal investigador predoctoral para "mejorar" sus condiciones

Archivo - El consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana (d), durante su visita a la sede del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados (IMDEA) Networks, en IMDEA Networks, a 25 de agosto de 2023, en Leganés, - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid está revisando las bases generales de la convocatoria de contratos para personal investigador predoctoral con el objetivo de "mejorar" las condiciones de sus beneficiarios y "ajustarla" al año académico.

Así lo han trasladado fuentes de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades a Europa Press después de que 'El País' haya publicado que la convocatoria ha quedado suspendida en 2026. "Las ayudas siguen funcionando con total normalidad, solo estamos mejorando la convocatoria", han añadido.

En concreto, la correspondiente a 2025 se convocará a mediados de 2026, ya con el curso 2025/26 finalizado, para que puedan optar quienes acaben de terminar el máster. Los beneficiarios empezarán sus contratos a comienzos del año posterior y los mantendrán durante cuatro anualidades, tal y como ocurre ahora.

Según han avanzado desde el Gobierno autonómico, la convocatoria introducirá novedades como "la mejora del salario de los investigadores predoctorales o una mayor dotación de los gastos de viajes para estancias breves en el extranjero". También incluirá nuevos gastos subvencionables como la matrícula del doctorado, entre otros aspectos.