Comunidad saca de nuevo a subasta el ático por 6,7 millones, una oferta que será "permanente" si no se adjudica en plazo

Archivo - Fachada del ático en el barrio de Chamberí adquirido por la Comunidad de Madrid - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid, a través de la empresa pública Planifica Madrid, ha vuelto a sacar a subasta el ático del Paseo del General Martínez Campos, esta vez por un precio de salida de 6.694.201 euros, tras haber quedado desierto el proceso anterior.

En este caso, la presentación de ofertas estará abierta hasta el próximo día 21 de octubre, según la documentación publicada esta lunes en el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid, consultada por Europa Press.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, máximo responsable de Planifica Madrid, ya adelantó el pasado jueves en la Asamblea de Madrid que el Gobierno regional mantendría a la venta el ático de Chamberí con un procedimiento abierto de adjudicación.

En el nuevo contrato, Planifica Madrid detalla que, en caso de "no recaer adjudicación" en el plazo indicado, el 21 de octubre, la oferta se convertirá "en Oferta Pública Permanente, con carácter indefinido mientras que no sea retirada" por la empresa pública, tal y como figura escrito en la documentación publicada, adelantada por el diario 'El País' y consultada por Europa Press.

En este sentido, se especifica que, en este caso, el inmueble estará "disponible" en tanto "no haya sido adjudicado, sin necesidad de nueva publicación". De esta forma, apunta, una vez convertida en Oferta Pública Permanente y durante la misma, se mantendrán los condicionantes del pliego, que establece que la adjudicación se basará en criterios económicos.

"Desde el día siguiente a que se declare desierta la oferta, se podrán presentar ofertas en el perfil del contratante igual o superiores al importe de la licitación. Durante este período, la mesa de contratación se reunirá en los 15 días siguientes a la declaración de desierto, si se hubiera presentado alguna oferta y, en caso contrario, deberán transcurrir 15 días más desde dicha fecha y así sucesivamente", se apunta.

En cualquier caso, se recalca que el criterio de adjudicación será la oferta más ventajosa atendiendo al precio y, en caso de empate, tendrá carácter preferente en la adjudicación la que haya llegado antes. Así, se aclara que "no serán admitidas las ofertas presentadas por debajo del precio de licitación y las presentadas a través de personas físicas y/o jurídicas que actúen como intermediarios". "Es decir, la persona física o jurídica que presente la oferta a la licitación y el posterior adjudicatario deberán coincidir", se precisa.

El Gobierno regional sacó a la venta este inmueble por 6,7 millones de euros, aunque la subasta ha quedado desierta por no presentarse ninguna oferta. Sí se han vendido los cuatro inmuebles de Gran Vía, cuyo precio de salida era de 18,5 millones de euros. El dinero de la venta, según el Ejecutivo autonómico, iría destinado a los incendios de la Sierra Oeste de este verano.

Según consta en las más de 200 páginas de documentación que ha hecho públicas la Comunidad de Madrid sobre el inmueble, su adquisición estaba motivada por la necesidad de contar "con un inmueble de carácter residencial o dependencias específicas" como apoyo a las sedes oficiales, en las que "ocasionalmente" podrían alojarse autoridades.

Defendió que "es una práctica habitual" y que es pertinente contar con un inmueble con zonas destinadas "a trabajo y un área descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial o para las propias autoridades" de la Administración.