La Comunidad saca a la venta por 6,7 millones el ático de Chamberí, además de otros cuatro inmuebles en Gran Vía

Fachada del ático en el barrio de Chamberí adquirido por la Comunidad de Madrid, a 30 de julio de 2026, en Madrid (España).- Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)-

La Comunidad de Madrid, a través de la empresa pública Planifica Madrid, ha sacado a la venta por un precio de salida de 6,7 millones de euros el ático adquirido por el Ejecutivo autonómico en el paseo del General Martínez Campos, en el distrito Chamberí, además de cuatro inmuebles ubicados en Gran Vía, que salen al mercado por 11,8 millones de euros.

Así lo recoge la documentación publicada en el Portal de la Contratación Pública regional, consultada por Europa Press, después de que el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, avanzase de la venta estas propiedades --valoradas en su conjunto en unos 20 millones de euros-- para "ayudar en la reconstrucción" tras el gran incendio en la Sierra Oeste.

Esta venta se anunciaba un par de días después de conocerse su compra que estaba motivada, según explicó la Comunidad, en unas obras que se acometerán en la Real Casa de Correos y por las que la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, necesitaba contar con un despacho "temporal".

Este ático en Chamberí ha sido fuertemente criticado por la izquierda, que lo ha llevado a los tribunales y ha pedido la dimisión de la presidenta acusándola de buscar con esta compra tener una "vivienda oficial".

Ayuso negaba este supuesto y afirmaba que sería "poco inteligente" que le buscaran una casa que no podría "esconder" y afirmaba que con este ático ha habido una intención de "hacer daño".

DOS LOTES DIFERENTES

En concreto, la venta se divide en dos lotes, por un lado las cuatro fincas de Gran Vía y, por otro, el ático ubicado en General Martínez Campos. En total alcanzan un precio mínimo conjunto de 18.517.805,75 euros.

El primer lote está formado por cuatro fincas registrales de la tercera planta del número 6 de la Gran Vía, agrupadas bajo una misma referencia catastral. Según la documentación consultada por Europa Press, suman 1.231,62 metros cuadrados y salen a licitación por un mínimo de 11.823.604,75 euros, sin impuestos.

El edificio fue construido en 1925 y cuenta con ocho plantas, siete sobre rasante y una bajo rasante. La ficha incluida en el expediente atribuye su diseño a los arquitectos José María Mendoza Ussía y José de Aragón Pradera y señala que fue levantado para la familia Urquijo con destino inicial a viviendas.

El inmueble, que cuenta con protección integral en el catálogo urbanístico municipal, presenta planta trapezoidal, fachadas a tres calles y una distribución articulada alrededor de dos patios irregulares. El dosier oficial destaca sus columnas, pilastras, galerías superiores y templetes, así como la influencia neorrenacentista de sus fachadas.

El segundo lote corresponde a la vivienda novena derecha del paseo del General Martínez Campos 35, con una superficie construida de 481 metros cuadrados. De esa cifra, 382 metros corresponden a la vivienda y 99 a elementos comunes. Su precio mínimo se ha fijado en 6.694.201 euros, también sin impuestos.

El edificio, construido en 1957 y situado en la esquina con la calle Zurbano, es colindante con el Museo Sorolla. El dosier lo atribuye al arquitecto Luis Gutiérrez Soto y destaca su fachada de ladrillo rojo combinada con aplacados de granito, así como el tratamiento racionalista de la esquina.

Los interesados podrán pujar por uno o por los dos lotes, pero no presentar más de una oferta para cada uno. Las propuestas deberán presentarse antes de las 23.59 horas del próximo 7 de septiembre y deberán ser iguales o superiores a los precios de salida y la adjudicación se decidirá mediante un único criterio: el mayor precio ofertado por cada lote.

ADJUDICADO EL PROYECTO DE OBRAS EN LA REAL CASA DE CORREOS

La Comunidad de Madrid ha dado también a conocer la adjudicación del diseño y redacción del proyecto de obras en la Real Casa de Correos, declarada Bien de Interés Cultural (BIC), un contrato que ha sido adjudicado a la empresa Pombo Estudio S.L. por un importe total de 59.377,73 euros (IVA incluído) y cuya adjudicación se produjo el pasado 16 de julio mediante un procedimiento negociado sin publicidad en el que únicamente se recibió esta oferta.

El proyecto, concebido como de "diseño, redacción del proyecto de decoración interior y dirección facultativa para obras de adecuación de espacios institucionales" de Sol afectará a los dos patios interiores de la planta baja y al ala norte de la segunda planta. Los trabajos deberán detallar la distribución, materiales, acabados, mobiliario e iluminación, entre otros.

Estos más de 59.000 euros corresponden a los trabajos de diseño, redacción del proyecto y dirección facultativa, no a la ejecución en sí de las obras, cuyo contrato será objeto de licitación y adjudicación separadas en el futuro, según prevé el expediente publicado por la Comunidad de Madrid en el Portal de la Contratación Pública.

En concreto, se destinará el 70% del importe total (41.564,41 euros) en concepto de redacción del proyecto básico y ejecución, mientras que el 30% restante (17.813,32 euros) es en concepto de dirección de obra. La empresa dispone de tres meses para el diseño y redacción del proyecto, otros cuatro para tramitar la licitación y un año para la ejecución.