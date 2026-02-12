Comunidad y sindicatos firman acuerdo sobre demanda colectiva por prevención de riesgos laborales en Atención Primaria

Archivo - Fachada de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid y los sindicatos firmado este jueves el acuerdo sobre la demanda colectiva que las organizaciones sindicales presentaron contra la Consejería de Sanidad por la ausencia de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales.

En concreto, la demanda colectiva fue impulsada por los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad ----Amyts-SAE-SIETeSS, CC.OO., UGT, CSIT Unión Profesional, Satse y CSIF--, junto a la plataforma APSeMueve, que reúne a médicos y pediatras de Atención Primaria.

La Consejería y las organizaciones han rubricado este jueves en la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo el acuerdo, que está pendiente de ratificación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para dotarlo de eficacia jurídica.

Según han explicado desde la Consejería, se abre ahora un periodo de participación de dichas entidades que permita incorporar medidas que "sigan enriqueciendo y mejorando" el vigente Plan de Prevención de Riesgos laborales en Atención Primaria.

Tras la firma, los sindicatos han recordado que el acuerdo llega tras más de seis años de negociaciones, denuncias a Inspección de Trabajo, cientos de denuncias individuales y una denuncia conjunta de todas las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad.

Un acuerdo que busca "garantizar que la prevención de riesgos laborales en la Atención Primaria de Madrid sea real, efectiva y negociada con la representación de las personas trabajadoras", han subrayado las organizaciones sindicales firmantes.

Desde los sindicatos han subrayado que "este plan se va a negociar en su totalidad en el seno de los Comités de Seguridad y Salud con unas premisas preestablecidas en el acuerdo" y busca "constituir un ejemplo en materia planes de prevención de riesgos laborales de la Administración Pública".

"No será histórico hasta que las medidas preventivas negociadas no subsanen realmente los múltiples riesgos laborales a los que están sometidas todas las personas que trabajan en Atención Primaria", han apuntado desde Satse Madrid.

"No queremos más papel mojado, no queremos más promesas incumplidas, y vamos a estar vigilantes y atentos para que la prevención de riesgos laborales sea una herramienta útil para mejorar las condiciones laborales de las profesionales", han añadido desde el Sindicato de Enfermería.

En este sentido, han recalcado que se exigirá que se dote de presupuesto a cada medida, que se limiten las agendas de enfermeras, enfermeras especialistas y fisioterapeutas en AP, que se garantice la cobertura vacacional y de ausencias, que se dote de cobertura legal e independencia en todas sus acciones, que la asunción de nuevas responsabilidades se gratifique económicamente y que se fortalezcan todas las medidas que garantizan la conciliación de la vida laboral y personal.

Satse Madrid también considera "fundamental" que todos los centros de salud dispongan de sistemas de climatización que garanticen trabajar y ser atendidos en unas condiciones dignas y que se subsanen de una vez todas las carencias estructurales de los centros.

Igualmente, ha apuntado la necesidad de reforzar las medidas de seguridad contra "las cada vez más frecuentes agresiones" que sufren los profesionales y agilizar la resolución de conflictos internos, "garantizando que los equipos directivos se democraticen y estén debidamente formados para ejercer liderazgos saludables".

DEMANDA COLECTIVA

Estas seis organizaciones reclamaban una indemnización millonaria por la falta de Plan de Prevención de Riesgos Laborales en Atención Primaria desde 1995 y la consiguiente desprotección laboral en este primer nivel asistencial.

En esta demanda colectiva se reclamaba a la Consejería una indemnización de 5 millones de euros, más 100.000 euros por cada día de retraso en su cumplimiento, por vulneración de derechos fundamentales al carecer de este plan.

Los seis sindicatos y la plataforma APSeMueve llevaron a cabo esta iniciativa ante la "desprotección" a los 15.000 profesionales de Atención Primaria (AP) derivada de la ausencia de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales, con incumplimiento "grave y reiterado" de la ley de 1995 que le obliga a ello.

Según se apuntó en una rueda de prensa para presentar esta medida, se han logrado más de un centenar de sentencias condenatorias por distintas vías judiciales y distintas cuantías indemnizatorias contra la administración que les dan la razón en este asunto desde que se comenzaron a pleitear.

Entre ellas, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) fijó criterio en el caso de un médico, al que reconoció una indemización de 8.000 euros. Según concluyó el alto tribunal, "la omisión de la prevención de la salud" del personal sanitario "no es cualquier infracción", sino que se trata de un "incumplimiento muy grave" y puede suponer una vulneración del derecho fundamental a la integridad física.

En base a esta cantidad máxima de 8.000 euros, si los 15.000 profesionales de Atención Primaria presentaran demandas individuales, la indemnización que tendría que afrontar la administración superaría los 120 millones de euros.

La Consejería de Sanidad ha defendido de forma reiterada que se dispone de Plan de Prevención de Riesgos Laborales desde 2019, dotado de 197 medidas. Asimismo, se recordó que la planificación preventiva (las medidas concretas a implantar) se vieron frenadas por la pandemia en 2020 pero se subrayó que a día de hoy se continúa trabajando con una planificación "concreta y exhaustiva" durante todo este periodo, ya que los planes "se actualizan y enriquecen cuando es necesario hacerlo".