La Comunidad sortea 15 reses de raza avileña-negra ibérica para mejorar la genética ganadera regional

Reses de raza avileña-negra ibérica sorteadas en Buitrago de Lozoya - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha sorteado este martes en la 'Finca de Riosequillo' del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rura, Agrario y Alimentario (IMIDRA) de Buitrago de Lozoya un total de 15 reses de raza avileña-negra ibérica con el objetivo de mejorar la genética de la cabaña ganadera regional.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha estado presenta en el sorteo, que ha sacado a subasta a tres machos y doce hembras de ganado extensivo, caracterizadas por su "resistencia, adaptación al terreno y por contribuir en los trabajos d para la prevención de incendios forestales".

Los profesionales interesados han podido pujar por todas estas reses, abonando los precios públicos establecidos por el IMIDRA, según ha destacado el Ejecutivo autonómico en un comunicado. El consejero Novillo, por su parte, ha destacado el trabajo del IMIDRA en "mejora genética" de estas razas.

Actualmente, el IMIDRA, en colaboración con la Asociación Española de Criadores de Ganado Vacuno Selecto, Raza Avileña-Negra Ibérica, mantiene en la 'Finca de Riosequillo' más de 150 cabezas de esta especie autóctona. De ellas, 72 son hembras nodrizas y el resto machos, terneros y añojos.

Esta actividad surgió en la década de los años 80, con el objetivo de facilitar el acceso a los ganaderos de la región a este tipo de animales. En la misma línea, el Gobierno madrileño destina cada año un millón de euros a varias líneas de ayuda para el mantenimiento de estas razas de ganado.

Entre estas medidas se encuentran las correspondientes a actividades de conservación de recursos genéticos de interés ganadero por parte de las asociaciones de bovino; al cuidado de razas autóctonas amenazadas de ovino y caprino; o las destinadas a la preservación de especies en riesgo de erosión genética y de las que están en peligro de extinción, ya sean de bovino, ovino o caprino.