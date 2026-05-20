La Comunidad subraya el impacto internacional de la visita del Papa León XIV: "El mundo va a estar mirando a Madrid"

21 April 2026, Equatorial Guinea, Malabo: Pope Leo XIV meets with representatives of the world of culture at the Leon XIV Campus of the National University in Malabo. Photo: Vatican Media/IPA via ZUMA Press/dpa - Vatican Media/IPA via ZUMA Press / DPA

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano De Paco Serrano, ha subrayado el impacto internacional que tendrá la visita del Papa León XIV a Madrid del 6 al 9 de junio y ha asegurado que durante esos días "el mundo va a estar mirando" tanto a la capital como a la región y al conjunto de España.

"Estamos preparando ese acontecimiento único, estelar, que va a suponer la visita del Santo Padre a nuestra región", ha señalado el consejero en declaraciones a Europa Press, en las que ha destacado el trabajo conjunto entre administraciones y el sector privado para organizar el evento.

En este sentido, De Paco ha defendido que "la forma de trabajar" en Madrid se basa en "la unión indisoluble no solo entre las administraciones, sino también entre la administración y el sector privado". Así, ha remarcado la colaboración entre Comunidad y Ayuntamiento para coordinar los preparativos de una cita que ha definido como "un acontecimiento universal".

"El mundo va a estar mirando a España, el mundo va a estar mirando a Madrid", ha insistido De Paco, quien también ha vinculado la visita papal con "esa manera de mirarnos a nosotros mismos". "Es un acontecimiento que tiene que ver también con esa visión cristiana del mundo que no está mal que la miremos un poco para mejorar", ha añadido.