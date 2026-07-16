Comunidad subraya la mejora en listas de espera a cierre de junio y pone en valor el mínimo anual en prueba diagnóstica

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MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha puesto en valor este jueves la mejora en el comportamiento de la listas de espera sanitarias --cirugía, primeras consultas y pruebas diagnósticas-- al cierre del primer semestre del año y ha subrayado que, en el caso de las pruebas diagnósticas, se ha alcanzado el nivel más bajo de todo el año.

En un comunicado, ha indicado que la demora media ha alcanzado su nivel más bajo del año al situarse en 51,23 días, un 9,2% menos que en enero y un 15,9% por debajo del registrado en junio de 2025.

En cuanto a las intervenciones quirúrgicas, la media se sitúa en 48,48 días, frente a los 52,45 registrados en enero, lo que supone un descenso del 7%. "Este dato consolida el liderazgo de la sanidad pública madrileña, con una espera muy inferior a la media nacional de 121 días, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, correspondientes a diciembre de 2025", ha remarcado.

En primeras consultas, el tiempo medio de espera también se ha reducido casi un 14,2% durante el primer semestre del año, al pasar de 69,45 días en enero a 59,59 en junio.

Desde el Ejecutivo autonómico han recalcado además la relevancia de estos datos en un contexto de huelga convocada por los médicos contra el proyecto de Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad.

En este sentido, según sus datos, este conflicto laboral de ámbito nacional ha condicionado la actividad asistencial en la región, con más de 12.200 intervenciones quirúrgicas aplazadas y más de 248.300 consultas suspendidas desde el pasado mes de diciembre.

Para el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, estas cifras evidencian la capacidad del sistema sanitario público madrileño "para seguir mejorando su rendimiento incluso en condiciones adversas de actividad". "Además, son fruto del uso de la tecnología más avanzada, los mejores profesionales y la gran coordinación de equipos", han remarcado.

"Estos datos son fruto del esfuerzo de nuestros grandes profesionales, de la coordinación de los equipos y del uso de tecnología avanzada. Tienen aún más mérito y valor porque se ha conseguido, pese al impacto de la huelga nacional contra el estatuto marco creada por el Ministerio de Sanidad. Seguiremos trabajando con rigor, con gestión y con compromiso para que los madrileños, profesionales y pacientes tengan una sanidad pública cada vez más ágil, más resolutiva y más cercana", ha destacado la consejera de Sanidad, Fátima Matute.