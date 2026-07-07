La Comunidad subraya que supervisa que concesionarias del Plan Vive cumplan sus obligaciones y la gestión de incidencias

Archivo - Llaves de una vivienda. - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha defendido este martes el "éxito" del Plan Vive puesto en marcha por el Gobierno regional, "que está dando respuesta a miles de familias, y ha subrayado desde el Ejecutivo autonómico se supervisa que las concesionarias cumplan con las obligaciones establecidas en los contratos.

Así lo han indicado desde la Consejería de Vivienda después de que afectados por el Plan Vive hayan reclamado a la Administración regional y a las gestoras privadas de sus promociones la puesta en marcha una mesa de diálogo y negociación para dar una "urgente" solución a los "más de 130" tipos de problemas que presentan sus viviendas, entre ellos plagas de ratas e insectos.

Una problemática ante la que acusan además de falta de transparencia y atención tanto a la Comunidad de Madrid, a la que consideran responsable última del Plan Vive, como a las empresas concesionarias, encargadas directas del contrato de alquiler. En este sentido, reclaman esta vía de la mesa de diálogo para buscar soluciones.

Este plan es una de las apuestas del Gobierno regional para aumentar la oferta de vivienda en la región, con un modelo de colaboración público privada en el que la Administración pone suelo público a disposición de empresas privadas. Gracias al mismo, se ofertan pisos con precios entre un 30% y un 40% por debajo del coste de mercado.

No obstante, desde la Asociación de Inquilinos y Personas Afectadas por el Plan Vive se ha denunciado la "calidad ínfima" de los materiales constructivos y problemáticas que van desde pequeñas averías como fallos en grifería y aerotermia, con frío en invierno y calor en verano, hasta problemas de insalubridad relacionados con plagas de ratas e insectos en promociones sin perimetrar. También se ha puesto sobre la mesa "sobrecostes" sobre el supuesto alquiler asequible inicial y el pago de impuestos como el IBI o la tasa de basuras.

Desde el departamento que dirige Jorge Rodrigo han apuntado que la gestión ordinaria de estas promociones corresponde a las empresas concesionarias, "que tienen la obligación contractual de atender las incidencias y garantizar el correcto mantenimiento de los edificios", y la Comunidad de Madrid es quien "supervisa que esas obligaciones se cumplan".

"La Comunidad de Madrid no se desentiende en absoluto de estas promociones", han remarcado fuentes de la Consejería a Europa Press. En la misma línea, han subrayado que el Plan Vive ha permitido que miles de madrileños accedan a una vivienda "de calidad" a un precio inferior al del mercado libre y "sigue siendo una de las principales políticas públicas de vivienda" de la Comunidad de Madrid.

"Como en cualquier promoción de esta envergadura pueden producirse incidencias puntuales, pero existe un sistema de gestión y seguimiento para resolverlas, y eso no puede empañar el éxito de un programa que está dando respuesta a miles de familias", han insistido.

En cuanto a cuestiones concretas denunciadas por los adjudicatarios de viviendas del Plan Vive, desde el área regional de Vivienda se ha censurado que se citen importes de gastos específicos sin explicar la tipología de la vivienda, su superficie, el número de dormitorios o el municipio en el que se ubica, algo que consideran que ofrece "una visión parcial que no refleja la realidad del programa".

En cualquier caso, han recordado que la relación entre arrendador y arrendatario se rige por la Ley de Arrendamientos Urbanos, que recoge la posibilidad de desistir del contrato, en los términos previstos legalmente si se considera que esa vivienda ya no responde a sus necesidades. "Nadie está obligado a permanecer en ella", han remarcado.

Frente a esto, los inquilinos apuntan a que si desistiesen se tendrían que enfrentar a la penalización económica correspondiente a la parte proporcional.