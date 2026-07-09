La Comunidad subraya la unión de todas las CCAA contra el Estatuto Marco: "La ministra se ha quedado sola"

Archivo - La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha subrayado este jueves la unión de todas las Comunidades Autónomas, independientemente del color político, contra el Estatuto Marco firmado por el Ministerio de Sanidad y ha recalcado la soledad de la ministra, Mónica García, ante esta problemática.

En declaraciones remitidas a los medios, la máxima responsable de la Sanidad madrileña se ha referido así al decálogo común firmado por los responsables de Recursos Humanos de los servicios de Salud de todas las Comunidades Autónomas para reclamar una reforma del texto "seria, realista, viable, consensuada y adaptada a la realidad organizativa y asistencial del sistema sanitario".

"Es un hito histórico, triste y desgraciado porque es la primera vez en la democracia que todas las comunidades autónomas se han unido para decir basta ya al Ministerio", ha remarcado la consejera madrileña.

En concreto, el decálogo ha sido leído este jueves en la Comisión de Recursos Humanos del Ministerio de Sanidad por la directora de Personas y Talento del Departamento vasco de Salud, Josune Retegi, y en el mismo se subraya que la reforma "no puede salir adelante sin tener en cuenta la organización real de los servicios, su sostenibilidad y la necesidad de preservar una atención sanitaria continua y de calidad".

Matute ha subrayado la "hermandad" entre los distintos gobiernos regionales, frente a una ministra que "se ha quedado sola", sin el respaldo de los profesionales sanitarios ni de los sindicatos ni de las Comunidades Autónomas.

"La hermandad es más que manifiesta precisamente con una responsabilidad de Estado que no tiene el Ministerio para poder resolver los problemas de los ciudadanos y los problemas que tiene nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS)", ha incidido.

Al hilo, ha insistido en que se trata de un Estatuto Marco "lesivo y regresivo" que acumula ya la "barbaridad" de 14.000 alegaciones. "La Ley de Farmacia tuvo 400 alegaciones y ya lo considerábamos que era una enmienda a la totalidad y así, con todas las normas que ha sacado este Ministerio", ha lamentado.

En cualquier caso, ha subrayado, las 17 comunidades autónomas firmantes "tienden la mano" para "dar soluciones" entre todos y trabajar "para parar estos disparates que lo que hacen es crear malestar en los profesionales y una peor asistencia a la población".

"Hay que parar todo lo que no funciona y con nuestra mejor voluntad y nuestros técnicos vamos a conseguir cambiar este sistema nacional de salud que está obsoleto y que es nuestro mayor tesoro y además que creemos en ello", ha zanjado.