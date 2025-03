La Comunidad tacha la emisión en RTVE del documental '7.291' de "el mayor espectáculo de manipulación desde el NO-DO"

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha tachado la emisión en RTVE del documental '7.291' sobre las residencias en la región durante el Covid-19 de "el mayor espectáculo de manipulación" en TVE "visto desde el NO-DO".

Ha sido en la sesión de control del Pleno de la Asamblea ante una pregunta del diputado de Más Madrid Pablo Padilla, quien ha sacado pecho de la audiencia de esta emisión en la Comunidad de Madrid --el 25% del 'share'-- frente a las audiencias de Telemadrid que en 2024 logró un 5,5%, según sus cifras.

"Yo desde el NO-DO no había visto nada parecido con lo que hizo Televisión Española la semana pasada, que emitió un especial y un documental de parte de la izquierda y de la ultraizquierda de este país, solo con el único objetivo de atacar a la Comunidad de Madrid", ha espetado García Martín, censurando a continuación el ataque a "médicos, enfermeros y todos los profesionales que lo dieron todo durante la pandemia poniendo en riesgo su propia vida".

El también portavoz del Ejecutivo regional ha reprochado que durante esas tres horas de programación no se vio lo que "sucedió casualmente en otras CCAA, buena parte de ellas gobernadas por la izquierda". Tampoco se vio la "nefasta gestión" del Gobierno central que "no estuvo cuando más se le necesitaba y no dejó de mentir a los españoles".

Ha recomendado, además, que no se busquen en 'Telesánchez' los "peajes que realiza" el Ejecutivo central. "No verán los peajes que paga el gobierno central a los partidos independentistas. Por ejemplo, esos peajes a cuenta del dinero de todos los madrileños. No verán nada sobre ese reparto acordado con los partidos independentistas", ha concluido.