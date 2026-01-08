La Comunidad tilda de "lamentable" que el Madrid-Maccabi Tel Aviv sea a puerta cerrada por "incompetencia" del delegado

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha tildado de "lamentable" que el partido de Euroliga entre el Real Madrid y el Maccabi Tel Aviv se vaya a realizar a puerta cerrada por la "incompetencia" del delegado del Gobierno, Francisco Martín.

En declaraciones a los medios de comunicación desde Pozuelo del Rey, el consejero ha criticado su "incompetencia" por no ser capaz de "garantizar la seguridad", tal y como ha asegurado que pasó con las protestas de la Vuelta Ciclista a España, además de acusarle de "provocar para que ese partido se tenga que jugar a puerta cerrada".

"Lo que le pido es que garantice la seguridad y ojalá no vuelva a ocurrir que un partido tan importante de baloncesto como el del Real Madrid y el Maccabi se tenga que celebrar nunca más a puerta cerrada en nuestra comunidad autónoma", ha exigido, a la vez que ha cargado contra un Ministerio de Interior que es "incompetente por acción o por omisión".

Considera García Martín que el delegado del Gobierno debe "ejercer sus competencias" y garantizar la seguridad en estos partidos que son "fundamentales". Además, ha subrayado que no solo hay un partido en juego sino "la imagen de España y de la Comunidad de Madrid". "Tiene que garantizar la seguridad de este tipo de eventos, le guste al delegado del gobierno o no le guste", ha espetado.