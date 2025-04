La Comunidad tilda de "paripé" la Conferencia de Justicia con "cerrazón" del Gobierno y le emplaza a llegar a acuerdos

Pide a Bolaños que convoque otra conferencia "mañana mismo" para abordar cuestiones "esenciales" de la aplicación de la nueva ley

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha tildado de "paripé" la Conferencia de Justicia con "cerrazón" del Gobierno de España y ha emplazado al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a llegar a acuerdos con un orden del día fijado y abordando en profundidad la ley de eficiencia del servicio público de justicia.

Así lo ha expresado este viernes en declaraciones a los periodistas después de que los consejeros de las comunidades gobernadas por el PP presentes en la Comisión Sectorial de Justicia que se celebra en Barcelona hayan abandonado la reunión.

"Nos vamos como vinimos, porque prácticamente lo único que hemos visto es que aquí se quería hacer un paripé. Ninguno de los puntos que nos parecían fundamentales para poder abordar una ley de eficiencia que va a transformar por completo la estructura judicial de nuestro país, ninguno de esos puntos han sido recogidos y no han sido incorporados al orden del día", ha censurado García Martín.

Así, ha subrayado que se trata de una nueva ley que va a tener un coste "muy importante" para las comunidades autónomas, con más de 40 millones de euros en el caso de la Comunidad de Madrid. "No teníamos ninguna sensación de que desde el Ministerio se quería hablar de verdad de lo importante para que no colapsara el sistema judicial español", ha indicado.

El consejero madrileño ha vuelto a incidir en que el ministro "lo único que buscaba es una foto para dar la sensación de que estaba trabajando" y le ha pedido que convoque una nueva conferencia sectorial, "mañana mismo si quiere", donde se puedan abordar todas las cuestiones que consideran esenciales para poder aplicar esta ley "con éxito".

"Lo que le hemos trasladado (a Bolaños) es que esto no es una tertulia. Podemos hablar todo lo que queramos y poder ver todos los puntos deliberativos que se consideren, pero es necesario abordar cuestiones que no quieren incorporar a la orden del día", ha censurado el también portavoz del Gobierno regional.

FRENTE A UN GOBIERNO QUE "TRATA DE IMPONER"

Frente a ello, ha asegurado también que el Gobierno "trata de imponer y de hacer un rodillo" al solo negociar ciertos asuntos "con los partidos independentistas". "Pero es que tiene que negociar con las comunidades autónomas, que tenemos las competencias transferidas, que somos los que tenemos que hacer efectiva esa ley en cada uno de los territorios", ha enfatizado.

Además, ha asegurado que Bolaños se ha referido a él como "macarra" al asegurar que solo iba a Barcelona "a los canapés" para luego irse de la Conferencia de Justicia.

"Yo llegué anoche, después del Pleno de la Asamblea de Madrid, donde teníamos que votar, ahí sí, cuestiones que se planteaban en la Asamblea de nuestro parlamento regional, por tanto llegué anoche, me fui al hotel, he madrugado esta mañana. He hecho lo que me correspondía como consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, que es venir aquí a plantearle al ministro las necesidades que tiene mi comunidad autónoma, pero también que tenemos el resto de comunidades autónomas para implantar con eficacia esta ley", ha explicado, a la vez que ha defendido que él ha ido "a trabajar".

Frente a los 325 millones de euros que defiende el Ministerio que se destinarán a la aplicación de esta ley, el consejero madrileño ha asegurado que no se ha aportado "absolutamente nada".

"No hay ningún papel, no hay ninguna transferencia, no hay ninguna partida que hayamos recibido las comunidades autónomas para esta cuestión. Y si la hay, pues que me la traslade, porque nuestra consejera de Hacienda va a estar muy contenta de que Madrid y el resto de comunidades autónomas podamos tener financiación de verdad", ha justificado.