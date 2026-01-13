La Comunidad tilda de "trágala" el CPFF: "No vamos a aceptar que se tome el pelo a los madrileños"

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha tildado este martes de "trágala" el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebrará mañana y ha asegurado que no van a aceptar que se "tome el pelo a los madrileños".

"La propuesta del Ministerio de Hacienda en este momento no es asumible por parte de ninguna comunidad autónoma. Todas las comunidades autónomas, independientemente del color político, se han manifestado en contra", ha expresado el también portavoz del Gobierno regional en declaraciones a los periodistas desde la nueva sede de la FMM en la capital.

Así, ha insistido en que la reunión de este miércoles va a abordar un sistema de financiación "a machetazos" para tratar de cuadrar las cuentas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "a los partidos independentistas". "Y a partir de ahí lo que han repartido son las migajas", ha señalado.

El consejero ha criticado que se quiere decir a las comunidades autónomas que tienen que "rendirse y aceptar sin condiciones los pactos de la vergüenza de Pedro Sánchez con los partidos independentistas", a la vez que ha incidido en que los madrileños son "los que más aportan, los más solidarios y reciben la mitad de lo que va a recibir Cataluña".

EXIGE UN SISTEMA DE FINANCIACIÓN "SIN PEAJES NI PRIVILEGIOS"

"Nosotros nos sentaremos a hablar si de lo que hay es una propuesta de financiación autonómica que beneficie al conjunto de todas las comunidades autónomas y que no suponga peajes ni privilegios para nadie", ha explicado, si bien consejera que es "un peaje político" en la intención de Sánchez que "comprar los votos que necesita para mantenerse en el poder".

Por ello, el consejero ha subrayado la importancia de conseguir una financiación "justa" que atienda las necesidades de todas las regiones para financiar los servicios públicos, si bien la actual propuesta del Gobierno considera que lo que hace es "poner en riesgo los servicios públicos en toda España y solamente tratar de pagar privilegios y prebendas a partidos independentistas".

Sobre el intento de limitar el 'dumping' fiscal que aseguran desde el Gobierno que hace Madrid, García Martín ha asegurado que se trata de una "nueva falacia y mentira" porque todas las comunidades autónomas tienen "el mismo marco normativo".

"La propia Constitución reconoce la corresponsabilidad y, por tanto, la autonomía financiera de todas y cada una de las comunidades autónomas (...) La Comunidad de Madrid lleva desde hace muchísimos años demostrando que con una fiscalidad equilibrada de impuestos bajos recaudamos más, porque hay mayor dinamismo económico", ha resaltado, a la vez que ha subrayado que no se puede imponer "ningún tipo de restricción" a la capacidad normativa de las regiones.