La Comunidad trabaja en planes de movilidad para reducir las molestias por obras de cara al inicio del curso escolar

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha apuntado este jueves que el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) trabaja ya en planes de movilidad para reducir al máximo posible las molestias por las obras que afectan a infraestructuras de transporte de cara al inicio del curso escolar.

En declaraciones a los medios desde el Centro Interactivo de Atención al Cliente de Metro de Madrid, en la estación de Alto del Arenal, ha recalcado que la Comunidad, junto a los ayuntamientos afectados, principalmente el de la capital --el que mayor número de obras en marcha tiene--, deben seguir poniendo "todas las medidas necesarias" para que las molestias que van a tener las obras en la región "afecten lo menos posible".

Para ello, y especialmente de cara al inicio del curso escolar, ha subrayado que ya se ha iniciado ese trabajo técnico con estas administraciones públicas para "mejorar todos los días esos planes de movilidad específicos" para la mejor afectación posible.

En cualquier caso, Rodrigo ha pedido disculpas a los ciudadanos "en nombre de los diferentes gobiernos y administraciones públicas" por estas molestias pero ha recalcado la necesidad de llevar a cabo estas obras para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

"Cuando se hace inversión hay molestias, cuando se quiere mejorar la ciudad de Madrid hay molestias, pero luego hacemos ciudad y sobre todo hacemos región. El resultado va a ser muy positivo y todo ello con el fin de que sigamos teniendo una ciudad como es la de Madrid y una región, una de las más importantes de Europa, y seguir creando y mejorando la calidad de vida de todos los ciudadanos y siendo el motor económico de España", ha zanjado.