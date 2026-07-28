La Comunidad traslada a alcaldes que se están realizando inspecciones para evaluar la seguridad tras el incendio

El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Navalcarnero - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, y el de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, se han reunido este martes en el Puesto de Mando Avanzado, en Navalcarnero, con alcaldes de los municipios afectados por el gran incendio en la Sierra Oeste, a los que han trasladado que se está trabajando para iniciar inspecciones de la zona de cara a evaluar la seguridad.

Junto a la Unidad Militar de Emergencias (UME), los servicios de Emergencias regionales están realizando estos reconocimientos para evaluar la seguridad con el objetivo de planificar la vuelta de la población a sus casas, ha informado el Gobierno autonómico.

Se trata, tal y como han explicado, de adelantar y tener planificado un retorno ordenado de las personas evacuadas en cuanto sea posible en condiciones de seguridad y facilitar el realojo de quienes no puedan volver a sus viviendas por los daños ocasionados por el fuego.

Por otro lado, la Comunidad de Madrid ha desplegado una sexta Oficina Móvil de Atención al Ciudadano para reforzar la asistencia a las personas afectadas por los incendios y ampliar la cobertura de los nuevos puntos de acogida habilitados en la región. Esta nueva unidad incorpora un equipo de psicólogos de Justicia, que se suma al dispositivo de apoyo psicológico y atención integral puesto en marcha por el Gobierno regional.

Con esta incorporación, son ya seis las Oficinas Móviles de Atención al Ciudadano que recorren diariamente los puntos de acogida a través de rutas que se adaptan a las necesidades de cada jornada. En estos espacios, las personas afectadas reciben asistencia psicológica, información, orientación y apoyo para realizar las gestiones necesarias durante la situación de emergencia.

La incorporación de psicólogos de Justicia permite reforzar la atención psicológica especializada a las personas que han tenido que ser evacuadas de sus viviendas y, en algunos casos, han perdido sus hogares como consecuencia de los incendios.

La Comunidad de Madrid mantiene actualmente abiertos 24 puntos de acogida en 21 municipios, donde se atiende a un total de 3.000 personas desplazadas. Los últimos dispositivos en instalarse, en coordinación con los ayuntamientos, han sido los de Collado Villalba y Pozuelo de Alarcón. Este dispositivo forma parte del operativo extraordinario desplegado por la Comunidad de Madrid para atender a la población afectada por los incendios y reforzar la asistencia a los municipios y a las personas damnificadas.