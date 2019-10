La Comunidad ultima el decreto de creación del Consejo LGTBI, que presentará el 31 de octubre a los colectivos

Publicado 17/10/2019 13:20:28 CET

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, ha anunciado que están ultimando el decreto de creación del Consejo LGTBI y ha avanzado que presentará un borrador del mismo a los colectivos el 31 de octubre.

Durante la sesión de control del Pleno de la Asamblea, el consejero ha incidido en que desde que tomó posesión ha mantenido reuniones con las principales asociaciones que defienden los derechos del colectivo para crear un grupo de trabajo que dé el impulso definitivo a la puesta en marcha de este Consejo. También este será el encargado del desarrollo de los reglamentos de las leyes LGTBI y Trans.

Reyero ha puesto en valor la disposición de las asociaciones para trabajar de "manera conjunta" y poner en marcha todos los protocolos que ambas normas establecen. Asimismo, ha celebrado los pasos que se han dado desde el Gobierno regional para "erradicar cualquier tipo de discriminación por orientación sexual o de género".

En este sentido, ha recordado que se ha impuesto ya la primera sanción por infracción muy grave desde la entrada en vigor de la Ley de protección integral contra la LGTBIfobia y la discriminación por razón de orientación e identidad en la región.

Por su parte, la diputada del PSOE Carla Antonelli ha sostenido que "de buenas palabras" ya están "hartas" en el colectivo LGTBI y por ello dentro de seis meses pedirán la comparecencia del consejero para que dé cuenta de "lo que no hicieron, de lo que no han hecho y de lo que no impulsaron la pasada legislatura, de forma vergonzosa, porque estaban muy ocupados haciéndose la fotito de Colón con la ultraderecha". "Mientras tanto, tres años con una ley en vigor que no se ha reglamentado", ha espetado.