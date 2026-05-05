La Comunidad valora de forma "muy positiva" los datos de paro que sitúan a Madrid como "región refugio"

Archivo - La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, durante un Desayuno Informativo Madrid, en el Auditorio Meeting Place, a 3 de febrero de 2026, en Madrid (España). El encuentro ha sido organizado por Europa Pr - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha valorado este martes de forma "muy positiva" los datos de paro en Madrid que la sitúan como "región refugio".

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo en la Comunidad bajó un 2,21% en abril con 6.249 desempleados menos en relación al mes de marzo, hasta alcanzar la cifra global de 276.376 personas en paro. Según datos publicados el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el último año se han registrado 12.856 desempleados menos en la región madrileña, lo que supone un descenso interanual del 4,44%.

En declaraciones a los medios, en el marco del VII Foro Emprendedores y Autónomos organizado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) en la sede de la CEOE, Albert ha destacado que la Comunidad es la que "más empleo genera de toda España, un 22%", y ha puesto en valor que tanto los datos de paro como los de afiliación son "realmente buenos".

Así, ha hecho hincapié en que el paro "desciende tanto en términos mensuales como en términos interanuales". Respecto a la afiliación, ha destacado que en el último año se han generado 115.862 puestos de trabajo (+3,1%), "muy por encima de la media española", siendo además la región con más nuevos trabajadores en ese periodo y en términos absolutos.

Asimismo, desde el Gobierno regional han puesto el foco en que desde abril de 2025 el desempleo ha bajado en ambos sexos, un -4,1% entre las mujeres y un -4,9% entre los hombres, y en todos los tramos de edad: menores de 30 años (-1,8%), de 30 a 54 años (-6,8%) y mayores de 55 (-1,9%). También han subrayado que se reduce en todos los sectores, especialmente en Construcción (-14,8%), y Agricultura (-10,3%), seguidos de Industria (-3,5%) y Servicios (-3,4%).

Asimismo, en los últimos doce meses, los autónomos madrileños han aumentado en 5.562 (+1,3%), y deja el total en 443.210 personas, la cifra más alta de trabajadores por cuenta propia en la región desde que hay registros. "Nunca hemos tenido tantos como hasta ahora. Son 443.000 y creciendo porque nosotros sí apoyamos con un montón de medidas y con eliminación de burocracia a los autónomos", ha subrayado la consejera madrileña.

A su parecer, todo ello pone en manifiesto que la Comunidad de Madrid es "una región refugio donde se crea empleo y donde los autónomos y los empresarios se sienten a gusto porque tratamos de ayudarles para que haya crecimiento económico y empleo".