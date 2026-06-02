La Comunidad valora restringir el uso de dispositivos móviles también en Secundaria: "Estamos abiertos a escuchar"

1092264.1.260.149.20260602110530 La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, en los Desayunos Madrid de Europa Press - JESUS HELLÍN/EUROPA PRESS

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, ha afirmado este martes que la Comunidad estudia valora también restringir el uso de dispositivos móviles también en Educación Secundaria, tras limitarlo en los alumnos de Educación Infantil y Primaria de los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la región.

En los Desayunos Madrid de Europa Press, la consejera ha recordado que es una medida que está excepcionada en algunos cosas como cuando el alumno tenga necesidades especiales o se necesiten estos dispositivos para algunos proyectos.

"Estamos abiertos a valorar esas posibilidades, a ver si encajan o no encajan los propios proyectos educativos, y desde luego, nos vamos a sentar a ver esto. Son medidas que llevan muy poco tiempo y hay que ver, por supuesto, cómo han encajado y ver si funcionan o no funcionan", ha señalado.

El objetivo, ha insistido Zarzalejo, es proteger a los alumnos de un mal uso de las nuevas tecnologías, especialmente en edades muy tempranas para que no se estén utilizando los dispositivos móviles constantemente.

También se ha referido la consejera a la inversión que se ha realizado en la adaptación de centros educativos a las altas temperaturas con casi 18 millones solo en climatización.

"Hemos instalado las unidades enfriadoras y en aquellos que no teníamos esa opción hemos adquirido y hemos puesto a disposición unidades y, aparte, otros elementos de protección como toldos, sombras, etcétera. Y luego los centros, obviamente, también pueden adaptar sus actividades, especialmente las externas, a horarios y a las temporadas", ha detallado.

Así, ha reivindicado que se está haciendo "todo lo posible" para adaptar los centros y se está invirtiendo "muchísimo dinero". "No nos pueden pedir que tapemos el sol con un dedo", ha defendido.