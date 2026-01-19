La Comunidad ve "desidia" en Gobierno por no convocar la Sectorial de Turismo, una "falta de respeto" a las CCAA

Archivo - El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano De Paco Serrano, durante su intervención en Madrid Investment Forum 2025 - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, ha criticado al Gobierno central y, en concreto, al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, por su "absoluta desidia" al no convocar la Conferencia Sectorial de Turismo desde diciembre de 2023, un retraso que considera una "falta de respeto" hacia las comunidades autónomas.

Así lo ha trasladado durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, donde ha señalado que las comunidades autónomas gobernadas por el PP han solicitado "reiteradamente" la convocatoria de este foro y ha asegurado que él mismo ha enviado "tres cartas al ministro pidiendo que se convoque" esa conferencia sectorial. "Porque es importante, porque tenemos que hablar, porque tenemos que unir nuestras experiencias", ha afirmado.

Frente a estas peticiones, De Paco ha criticado la respuesta recibida por el Ministerio, que, según ha explicado, llegó "una semana antes de Fitur". A su solicitud de convocar el órgano, ha detallado el consejero, el ministro se limita a señalar que lo están "estudiando" y que van a seguir trabajando en la colaboración institucional. "Lo que estamos recibiendo es falta de respeto", ha subrayado.

En este sentido, el consejero ha reprochado al Gobierno que presente los datos nacionales de turismo sin reconocer el papel de las comunidades autónomas. "Los datos que luego ellos salen a dar, esos 94 o 96 millones de turistas que han visitado España, se deben al trabajo y a la gestión constante que están haciendo las comunidades autónomas", ha señalado.

Por ello, ha insistido en que el Ejecutivo central debería "tenerlo en cuenta" y respetar el trabajo de las regiones, que son "las que tienen transferidas las competencias" en turismo. "Los datos que salen a dar se deben al trabajo de las comunidades autónomas", ha reiterado.