La Comunidad ve un mensaje "preocupante" en la salida del patrocinador del Festival de Ideas por "presiones organizadas"

Archivo - El Consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, interviene durante una recepción a los representantes de la liga estadounidense de fútbol americano (NFL), a 14 de noviembre de 2025, en Madrid (España) - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha acusado a la organización del Festival de las Ideas de ceder ante una "campaña de boicot" contra Allianz al propiciar su salida como patrocinador tras "presiones organizadas", una decisión que, a su juicio, transmite un mensaje "profundamente preocupante" al conjunto de la sociedad.

Así lo sostiene el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, en una carta dirigida al presidente del Círculo de Bellas Artes (CBA), Juan Miguel Hernández León, a quien pide explicaciones por la decisión de "propiciar" la retirada de la aseguradora.

En la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, De Paco expresa la preocupación del Gobierno regional, institución consorciada del CBA, una de las entidades organizadoras del evento.

"Cuando una institución acepta que una campaña de boicot determine quién puede o no apoyar una iniciativa cultural, corre el riesgo de otorgar la razón a quienes sostienen que las ideas propias pueden imponerse no a través de la persuasión, el debate o el razonamiento, sino mediante la presión, la intimidación o la amenaza de retirada", sostiene el consejero.

El escrito llega después de que el cineasta Rodrigo Sorogoyen, la presentadora Inés Hernand, la escritora Alana S. Portero y el cantante Rodrigo Cuevas, entre otros, habían puesto "en suspenso" su participación en el festival hasta que la organización renunciara al apoyo económico de Allianz por sus vinculaciones con Israel. Poco después, la aseguradora anunciaba su desvinculación del festival y la retirada del apoyo económico como patrocinador del evento.

De Paco considera que la cultura debe ser un espacio en el que las diferencias puedan "expresarse y debatirse libremente" y no un ámbito en el que determinadas posiciones se impongan mediante "mecanismos de exclusión o veto".

A su juicio, resulta "especialmente llamativo" que esto se produzca en una institución "cuya dirección ha defendido reiteradamente la diversidad de opiniones, el contraste de perspectivas y la confrontación de ideas como pilares esenciales de la vida cultural y democrática".

PIDE CONOCER QUIÉN TOMÓ LA DECISIÓN

El consejero reclama al presidente del Círculo una explicación detallada sobre las circunstancias en las que se produjo la salida de Allianz, el procedimiento seguido, los órganos y personas que intervinieron y los criterios que motivaron la decisión.

"Ante esta situación, considero necesario conocer con detalle las circunstancias que rodearon la adopción de esta decisión, los órganos que participaron en ella y los criterios que la motivaron, especialmente teniendo en cuenta las implicaciones económicas, institucionales y reputacionales que puede conllevar para el festival y para las entidades que lo hacen posible", señala.

De Paco defiende que las instituciones deben favorecer un entorno que incentive la participación de organizaciones privadas en proyectos capaces de "enriquecer el debate público, fomentar el diálogo y garantizar la pluralidad de ideas".

"Confiamos en que el Círculo de Bellas Artes siga siendo un espacio de encuentro abierto a todas las sensibilidades democráticas, sin censura ni cancelación como ha ocurrido en este caso, para lograr que el debate libre prevalezca siempre sobre cualquier forma de presión", concluye la carta.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también ha avanzado que el Ayuntamiento se replanteará su apoyo al festival en futuras ediciones, aunque mantendrá su colaboración en la presente convocatoria debido a los convenios ya firmados.

El Festival de las Ideas, organizado por el Círculo de Bellas Artes y La Fábrica, mantendrá su programación completa entre el jueves y el domingo. Tanto la organización como Allianz han defendido que el certamen debe seguir siendo un espacio dedicado al intercambio libre, al debate abierto y a la diversidad de perspectivas.