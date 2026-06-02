La Comunidad ve necesaria una competitividad "al máximo nivel y no a la baja" en la PAU con una prueba única

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, en los Desayunos Madrid de Europa Press - JESUS HELLÍN/EUROPA PRESS

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ve necesaria una competividad "al máximo nivel y no a la baja" con una prueba única en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), algo que asegura que reclaman los estudiantes de la región.

En los Desayunos Madrid de Europa Press ha puesto el foco en la importancia de "unificar la prueba" y ha señalado que ya hay contenidos comunes, además de subrayar que la PAU no es una prueba para calibrar el conocimiento de los alumnos, algo que ya hacen en Bachillerato, sino para acceder a una carrera universitaria.

Así, ha recordado que Madrid cuenta con un distrito único y el sistema madrileño es "muy exigente" y, por ello, cuentan con un día más de prueba que otras regiones. Si bien considera que los estudiantes madrileños no pueden competir en una "posición inferior" por el "grado de exigibilidad" del sistema madrileño.

"Yo creo que al final lo que tenemos que hacer es apostar todas las regiones y en su conjunto el Estado por una competitividad al máximo nivel y no a la baja, que es lo que lo que se ha demostrado en algunos casos", ha valorado.

DISPOSITIVOS DE RADIOFRECUENCIA

Por otro lado, y después de que las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid utilizaran por primera vez dispositivos de radiofrecuencia para detectar fraude en la Selectividad, Zarzalejo ha aclarado que estos dispositivos no son inhibidores "en ningún caso" y es una medida que ya se realiza en otros exámenes, como las oposiciones.

Además, ha expresado que lo importante es que los alumnos entendieron que "no tenían que tener a su alcance ningún dispositivo electrónico, ni móviles, ni auriculares, ni nada de esto" y los apartaron. "Yo creo que son medidas necesarias en los tiempos que corren, más que nada para evitar el fraude en cualquier prueba y que todos los alumnos compitan en igualdad de condiciones", ha apostillado la líder educativa del Gobierno regional.