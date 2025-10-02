Comunidad ve "nefasto" el Plan Estatal de Vivienda y censura que se quiera "meter la mano" en las cuentas de las CCAA

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha trasladado este jueves su oposición al "nefasto" Proyecto de Real Decreto por el que se regula Plan Estatal de Vivienda para 2026-2030, que el Gobierno tiene previsto aprobar antes de que acabe el año, y ha censurado que se quiera "meter la mano" en las cuentas de las comunidades autónomas.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha acudido este jueves en representación de la Comunidad a la Conferencia Sectorial de Vivienda presidida por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la que se ha abordado el nuevo Plan de Vivienda.

En concreto, esta iniciativa prevé una inversión de 7.000 millones de euros, el triple de lo invertido en el Plan anterior, de los que el Estado asumirá el 60% de la inversión prevista, mientras que las comunidades autónomas gestionarán el 40% restante.

En declaraciones a los medios, el portavoz del Gobierno regional ha subrayado el "'no' rotundo" de la Comunidad a un Plan que no ha sido negociado con los distintos Ejecutivos autonómicos y que además "pretende "meterle la mano en la caja a las Comunidades Autónomas".

"Es gracioso que un Gobierno que no es capaz de presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) pretenda condicionar los presupuestos que han sido aprobados por todas las comunidades autónomas para desarrollar nuestras políticas de vivienda, políticas que están funcionando", ha ironizado.

Según ha argumentado, este nuevo Plan "incide en los mismos errores que ya tiene" la propia Ley estatal de Vivienda, cuya derogación ha reclamado el Ejecutivo autonómico en varias ocasiones, y no aporta "nada nuevo y nada bueno a las Comunidades Autónomas", que son las que tienen las competencias en la materia.

Las comunidades autónomas del PP han criticado la "unilateralidad" y el "autoritarismo" del Gobierno en la elaboración del nuevo Plan y han denunciado, al mismo tiempo, la "falta de lealtad" de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, a la hora de negociar las condiciones del mismo.

Los otros dos compromisos del Plan pasan por blindar el parque público de manera permanente e impulsar un sistema de datos públicos y fiables para favorecer la información transparente y clara a través de la colaboración con las comunidades autónomas.

Actualmente, el Plan se encuentra en audiencia pública y se podrán realizar aportaciones al mismo hasta el próximo 7 de octubre.

En este proyecto normativo se regulan instrumentos de financiación y ayudas, estatales, a implementar en colaboración con las administraciones autonómicas para favorecer el acceso a la vivienda de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley por el derecho a la vivienda.