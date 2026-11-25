Archivo - Imagen de recurso de un tren de Cercanías. - AYUNTAMIENTO DE HUMANES - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado que ve "con preocupación" el desgaste inusual de las ruedas de algunos trenes de Cercanías y ha recordado las "más de 2.150 incidencias" que se han producido en lo que va de año.

"Llevamos más de 2.150 incidencias en lo que va de año en la red de Cercanías, muchas más incidencias de las que hubo durante todo el año 2025 cuando todavía nos falta más de un mes y medio para acabar este ejercicio", ha afirmado el consejero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Lo ha trasladado así al ser preguntado por la decisión de Renfe de mandar al taller en los últimos meses a decenas de trenes de Cercanías de la red de Madrid tras detectar un desgaste inusual en las ruedas y reajustar los servicios en la línea C-5 (Móstoles-El Soto-Humanes), el Corredor del Henares y los Civis de Guadalajara.

El consejero ha lamentado que esto vaya a suponer "más retrasos, peor servicio y que los madrileños sigan sin saber que van a poder llegar a tiempo", algo que considera que es "un auténtico desastre" como consecuencia de "la falta de inversión y de gestión".