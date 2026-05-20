El concejal de Moratalaz presume de "uno de los mejores distritos" por zonas verdes, seguridad y deporte

El concejal presidente de Moratalaz, Nacho Pezuela - CANAL 33

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal presidente de Moratalaz, Nacho Pezuela, ha defendido que el distrito es "uno de los mejores" de Madrid por sus zonas verdes, sus instalaciones deportivas, su seguridad y la "calidad humana" de sus vecinos, al tiempo que ha destacado la transformación positiva que está viviendo este espacio residencial de 96.000 habitantes.

En una entrevista este martes en Canal 33 TV, recogida por Europa Press, Pezuela ha explicado que Moratalaz es un distrito consolidado, desarrollado en las décadas de los años 60 y 70 del siglo pasado, pero que en estos momentos sigue experimentando una "transformación muy positiva".

En este sentido, ha señalado que el distrito está consolidando sus equipamientos municipales con la nueva base del Samur, que se abrirá "en breve", y con el nuevo centro de Madrid Salud. Según ha indicado, Moratalaz dispone "prácticamente" de todos los equipamientos de competencia municipal.

Pezuela ha reivindicado además la "ubicación privilegiada" de Moratalaz, muy próxima al centro de Madrid, pero manteniendo todavía "la esencia" de un espacio residencial con una dotación de zonas verdes "extraordinarias". En este punto, ha recordado la Cuña Verde de O'Donnell, un parque de más de 100 hectáreas, y ha afirmado que Moratalaz puede definirse como "un espacio verde".

El edil ha destacado también que Moratalaz es el distrito con la población más mayor de la ciudad en edad media, con un tercio de los vecinos por encima de los 65 años. No obstante, ha defendido que esta realidad se convierte en "un valor positivo" porque hay "mucha experiencia vital" y "muchas ganas de seguir viviendo".

MAYORES, LIMPIEZA Y SEGURIDAD

Sobre las políticas dirigidas a personas mayores, Pezuela ha afirmado que son "la primera prioridad" del distrito y ha indicado que las partidas de mayores y ayuda a domicilio se han incrementado en los últimos años alrededor de un 60%. También ha destacado la actividad de los tres centros municipales de mayores, con cerca de 20.000 socios, talleres, gimnasia, baile y actividades impulsadas en buena parte por los propios mayores.

En materia de limpieza, el concejal ha asegurado que, según las encuestas de calidad de los servicios del Ayuntamiento, Moratalaz es el distrito mejor valorado de la ciudad en limpieza y conservación de zonas verdes. Además, ha subrayado que los vecinos son "personas muy responsables" y ha apuntado como curiosidad que Moratalaz es el distrito que "más recicla" de toda la ciudad.

Preguntado por la seguridad, Pezuela ha admitido que los sucesos violentos preocupan cada día más, pero ha señalado que Moratalaz es "puntualmente" el distrito con la tasa de criminalidad más baja de Madrid. En todo caso, ha añadido que "nunca hay que bajar la guardia" y ha felicitado a la Policía Municipal por su trabajo y colaboración con la Junta Municipal y con la Policía Nacional.

NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

En el ámbito deportivo, el munícipe ha avanzado que espera que en el próximo ejercicio se pueda terminar la tercera fase del nuevo campo de rugby en el Parque Forestal Fuente Carrantona, una inversión de 3,3 millones de euros. Según ha indicado, la previsión es que el campo de rugby pueda ponerse en marcha a finales del ejercicio de 2027.

También ha señalado que se está realizando la obra de acondicionamiento y reforma de la instalación de atletismo del centro deportivo de Moratalaz, que ha vinculado con la historia de la Asociación Atlética de Moratalaz y el antiguo club Larios. Según ha precisado, la pista de atletismo terminará "a lo largo del final de este año".

Pezuela ha añadido que la Junta trabaja en otros proyectos para seguir dotando de instalaciones al distrito y ha citado la reforma integral del pabellón de La Elipa. Además, ha destacado algunas instalaciones singulares, como un campo homologado para la práctica del béisbol, el mejor rocódromo cubierto de Madrid, el único frontón cubierto de pelota a mano de la ciudad, instalaciones de bolo montañés y pistas de radiocontrol.

REGENERACIÓN, COLEGIOS Y CULTURA

Sobre el plan Regenera Madrid, el concejal ha explicado que Moratalaz es un distrito desarrollado principalmente hace medio siglo y ahora toca "regenerar urbanísticamente la zona" para volver a hacerla atractiva para jóvenes familias. Ha señalado que ya se han hecho reformas en algunas zonas de los polígonos y que se actuará también en Pavones, en un proyecto que afecta a unos 6.000 vecinos.

En materia educativa, ha reconocido que el parque de colegios públicos del distrito es "veterano", pero ha afirmado que se han realizado inversiones continuas. Según ha explicado, en los últimos años se han destinado alrededor de 3 millones de euros para mantener los colegios y todas las inspecciones técnicas de edificios de los centros municipales están al día.

Pezuela ha considerado una buena noticia que, "por primera vez en décadas", vuelva a haber demanda de plazas escolares y grupos de tres y cuatro líneas, como ocurría en los años setenta y ochenta. A su juicio, Moratalaz mantiene la esencia de un distrito que abrió oportunidades a personas que llegaron a Madrid con entusiasmo para desarrollar sus proyectos vitales.

El concejal presidente ha defendido también el proyecto Muraltalaz, concebido para acercar el arte urbano y el arte en general a la calle, y ha señalado que se ha realizado un trabajo "encomiable" en edificios municipales. Igualmente, ha avanzado que en los próximos meses la Junta tiene intención de arrancar la reforma integral del centro cultural El Torito, por el que pasan cada año 25.000 personas en el ámbito de las artes escénicas.

Respecto a la Cuña Verde, ha explicado que el distrito quiere ir dotando de servicios ese espacio de más de 100 hectáreas para que los vecinos puedan pasear, practicar deporte, estar con sus mascotas y también tomarse un café. "No solo es para los vecinos de Moratalaz, sino para todos los vecinos de la ciudad", ha subrayado.

En movilidad, Pezuela ha recordado que Moratalaz cuenta con diez líneas de autobús y con la línea 9 de Metro, y ha destacado el proyecto de la Comunidad de Madrid para la línea 11, que volverá a pasar por el distrito y lo unirá tanto por el sur como por el norte hasta el aeropuerto. Según ha explicado, esta infraestructura permitirá vertebrar la comunicación del distrito más allá de su tradicional conexión con el centro.

Por último, sobre las fiestas del distrito, el entrevistado ha indicado que todavía no puede anunciar oficialmente las actuaciones por encontrarse en proceso administrativo, pero ha avanzado que se intentará ofrecer programación para "todo tipo de gustos y edades", con grupos consagrados del pop nacional y propuestas para población joven. En su mensaje final a los vecinos, ha afirmado que Moratalaz tiene "calidad humana", "vocación de servicio" y "la mejor calidad de vida".