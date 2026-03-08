La concejal de Mujer de Collado Villalba interrumpe una obra de teatro feminista por "falta de respeto"

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Collado Villalba - AYUNTAMIENTO DE COLLADO VILLALBA - Archivo

MADRID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Mujer del Ayuntamiento de Collado Villalba, Noelia R. Díaz Vaca (PP), interrumpió el pasado sábado la representación de una obra de teatro feminista, un monólogo satírico titulado 'Ser Mujer' e incluido en la progamación del Consistorio por el 8M, al considerar que el contenido suponía "una falta de respeto" y este domingo ha pedido disculpas por lo ocurrido.

"Lamento lo ocurrido durante la representación teatral y pido disculpas por la forma en la que se desarrollaron los hechos. Mi reacción no fue la adecuada y soy consciente de que, como representante público, debo actuar siempre desde la serenidad y el respeto", ha explicado este domingo la propia edil en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social 'X'.

Todo ello después de que el pasado sábado interrumpiera a mitad de representación la obra 'Ser Mujer' en la Casa de la Cultura de la localidad, un monólogo satírico programado por la propia Concejalía dentro de los actos conmemorativos de la semana del 8M. "Discúlpenme pero esta obra de teatro y este teatro acaba aquí. Lamento mucho todas las faltas de respeto que se han tenido", dice la edil, según un vídeo difundido por PSOE y Más Madrid de Collado en redes sociales.

En un comunicado, los socialistas de la localidad han denunciado que se trata de un "acto de censura impropio" de una institución pública y, "más aún", de una actividad cultural enmarcada en una jornada dedicada precisamente a la defensa de los derechos, la libertad y la voz de las mujeres". "Interrumpir un espectáculo en marcha por un contenido supone una vulneración clara de la libertad de expresión y un intento ineceptable de silenciar una propuesta artística", han añadido.

En este sentido, desde el PSOE de Collado Villalba han remarcado el respeto que necesariamente merece el trabajo de artistas y creados, "especialmente cuando invita a pensar o a confrontar ideas". Al hilo, ha recalcado la "falta de respecto" tanto al trabajo artístico como hacia el público que supone "interrumpir una actuación por su contenido o porque no sea políticamente correcto o del agrado de todo el aforo".

"El arte, la cultura y el humor han sido siempre herramientas fundamentales para la reflexión social, para cuestionarnos y avanzar; precisamente por ello, en muchas ocasiones incomodan, cuestionan o generan debate, y es ahí donde reside su valor", han alegado los socialistas, que han subrayado que las instituciones públicas "no son el espacio para imponer criterios personales ni para decidir qué se puede decir y qué no". "Nuestro municipio no es el cortijo de nadie", han remarcado.

En la misma línea se ha pronunciado crítica se ha pronunciado la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, que ha reclamado la dimisión inmediata a la edil. "'Libertad' es una palabra que no significa absolutamente nada en boca de la derecha madrileña. Esta aprendiz de censora debería dimitir hoy mismo. La responsabilidad de representar a Villalba le queda muy grande", ha apuntado en un mensaje en su cuenta personal en la red social 'X'.

El Grupo Municipal de Más Madrid en la localidad ha censurado lo que considera "un acto de censura" que "vulnera derechos fundamentales" y ha pedido el cese o dimisión inmediata de la concejal. Más Madrid Collado Villalba continuará defendiendo una cultura libre, feminista y democrática, y no permanecerá en silencio ante ningún intento de censura o retroceso en derechos", ha señalado su portavoz, Gonzalo Díaz.

DISCULPAS DE LA EDIL

Tras las críticas recibidas, la edil ha publicado un mensaje de disculpa en redes sociales en el que ha subrayado que su intención "en ningún momento fue limitar derechos, sino defender unos valores" que considera "fundamentales". "Aun así, reconozco que la manera de hacerlo no fue la correcta, y por ello reitero mis disculpas", ha añadido.

En este sentido, ha reafirmado que cree "firmemente en la libertad de expresión, un principio esencial en democracia" y que, al mismo tiempo, también considera "que esa libertad debe convivir con el respeto a la dignidad de las personas, especialmente cuando hablamos de la mujer y de su libertad".