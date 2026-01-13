La concejala no adscrita ofrece un acuerdo de Gobierno a la alcaldesa de Alcorcón para garantizar la estabilidad

La Presidenta La Empresa De Servicios Municipales Preparado Tarjetas Personalizadas Para Felicitar Estas Navidades A Cada Uno De Los Servicios - ESMASA

ALCORCÓN 13 Ene. (EUROPA PRESS)

La concejala no adscrita de Alcorcón Raquel Rodríguez, quien ejerce como presidenta de la Empresa de Servicios Municipales tras el desencuentro con el que era su partido (Ganar Alcorcón), ha ofrecido un acuerdo de Gobierno para garantizar la estabilidad.

"Creo que hay que construir mayorías contando con la opción municipalista y progresista, tanto en esta como en la próxima legislatura. Por eso, le pido a la alcaldesa, Candelaria Testa (PSOE), que mire a Alcorcón y a la izquierda, por este orden", ha explicado en un comunicado dirigido a la primera edil, al que ha tenido acceso Europa Press.

Según ha dicho, el acuerdo deberá servir para garantizar el cumplimiento del programa que se estableció en su día al constituir la actual mayoría de Gobierno (PSOE, Ganar Alcorcón y Más Madrid) en materia importantes como vivienda y mayores, entre otras.

Además, insiste en que este garantizaría la aprobación de los presupuestos municipales en el presente y en el próximo ejercicio, 2027. "No se trata de un reparto de poder, sino de asumir responsabilidades. De cumplir lo prometido. De poner a Alcorcón por delante de los cálculos", ha reafirmado.

Cabe recordar que Rodríguez ostenta la presidencia de Esmasa después de que en julio el pleno aprobase la modificación del régimen de dedicación y retribuciones de los miembros de la Corporación.

Este incluía también a la de la exedil de Ganar, Raquel Rodríguez, que fue cesada de sus competencias como concejal de Gobierno un mes antes pero que, según se apuntaban desde el Ejecutivo local, ejercía "especiales" responsabilidades en la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón (Esmasa).

"Posee funciones y facultades ejecutivas de tal extremo que la que firma contratos (y nóminas) ahora mismo en Esmasa es esa concejal", defendió la regidora.

ACUERDO

Ahora, la presidenta de Esmasa da nuevo paso con este acuerdo de Gobierno "frente al auge de la extrema derecha", dice, entendiendo que "el municipalismo es una fuerza fundamental para construir un proyecto de ciudad".

En el mismo comunicado, respecto a la vivienda propone, entre otras cuestiones, el desarrollo del proyecto de alquiler en el área del Ensanche Sur "con la construcción del volumen acordado de viviendas a precio asequible (por debajo del 30% de la renta de sus habitantes), mediante licitación de las parcelas disponibles de uso dotacional".

Considera igualmente necesario que se lleve a cabo la bonificación de la tasa de basuras con el establecimiento de unos mecanismos que transformen la idea 'de quien contamina paga' en el principio de 'quien contamina menos, paga menos'.

Otro de los puntos prioritarios para Raquel es la puesta en marcha "inmediata" del programa de mayores que quiso desarrollar durante su etapa como concejala de esta área, pero que no pudo llevar a cabo "por falta de medios".

"Dicho programa incluye la creación del Comité de Sabios y el apoyo a las asociaciones de mayores de la ciudad, así como el desarrollo de proyectos tales como Alcorcón Viajero", ha manifestado.