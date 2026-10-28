La concejala de Salamanca apuesta por ampliar las aceras de Goya, combatir la soledad no deseada y homenajear a Aute

La concejala presidenta del distrito madrileño de Salamanca, Cayetana Hernández de la Riva (PP) - CANAL 33

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala presidenta del distrito madrileño de Salamanca, Cayetana Hernández de la Riva (PP), ha expresado su intención de impulsar la ampliación de las aceras de la calle Goya durante el próximo mandato municipal, una actuación que quedó pendiente en la actual legislatura.

Asimismo, ha situado la atención a las personas mayores y la lucha contra la soledad no deseada entre las principales prioridades de la Junta Municipal y ha anunciado que una sala de estudio de la Quinta de la Fuente del Berro llevará el nombre del cantautor Luis Eduardo Aute.

Así lo ha explicado durante una entrevista concedida este martes a Canal 33 TV de Madrid, recogida por Europa Press, en la que ha realizado un balance positivo de su gestión y ha destacado la cubrición de la M-30 como uno de los grandes hitos del mandato, al permitir recuperar espacio para los peatones y crear nuevas zonas verdes en un entorno con una elevada población de personas mayores.

Hernández de la Riva ha subrayado que esta actuación permitirá disponer de un nuevo parque en una zona limítrofe con Ciudad Lineal y ha reivindicado la importancia de recuperar espacios públicos para el disfrute de los vecinos.

AMPLIAR LAS ACERAS DE GOYA EN EL PRÓXIMO MANDATO

En materia de urbanismo, la concejala ha destacado las mejoras realizadas en las aceras de Conde de Peñalver, que dan continuidad a otras intervenciones desarrolladas en el distrito, como las de Ortega y Gasset.

En esta línea, ha manifestado su deseo de acometer la ampliación de las aceras de la calle Goya durante la próxima legislatura, un proyecto que no pudo ejecutarse en la actual, entre otras razones, por las obras de la Puerta de Alcalá.

La edil también ha valorado positivamente la rehabilitación de la plaza de Salvador Dalí, donde se han renovado los juegos infantiles, sustituido bancos, eliminado algunos elementos ornamentales y ampliado las zonas verdes.

Respecto a las terrazas de hostelería, ha explicado que se está llevando a cabo una ordenación conjunta en las zonas más saturadas, comenzando por la plaza de Felipe II, sin incrementar el espacio destinado a los establecimientos e incluso reduciendo el número de mesas para facilitar la movilidad peatonal.

MÁS DEL 30% DE LOS VECINOS SUPERA LOS 65 AÑOS

En el ámbito social, Hernández de la Riva ha señalado que más del 30% de los residentes en Salamanca supera los 65 años, una circunstancia que convierte la atención a las personas mayores y la lucha contra la soledad no deseada en dos de las principales preocupaciones de la Junta Municipal.

En este sentido, ha destacado la colaboración que mantiene con las parroquias del distrito, a las que considera sus "ojos" para conocer de primera mano las necesidades de los vecinos.

La concejala ha elogiado la labor social que desarrollan estas entidades y ha explicado que su colaboración resulta especialmente valiosa para detectar situaciones de aislamiento y soledad entre las personas mayores.

En materia de vivienda, ha reconocido que Salamanca es un distrito muy consolidado, con escasas posibilidades de nuevos desarrollos urbanísticos. Por ello, ha defendido el Plan Reviva del Ayuntamiento de Madrid, que facilita la incorporación de viviendas privadas al mercado del alquiler asequible mediante su cesión al Consistorio.

UNA SALA DE ESTUDIO LLEVARÁ EL NOMBRE DE LUIS EDUARDO AUTE

En el ámbito cultural, la concejala ha recordado el homenaje rendido a la cantautora Mari Trini mediante la colocación de una placa conmemorativa en el número 126 de la calle Claudio Coello, donde residió, y ha reivindicado su trayectoria como una artista que contribuyó a romper las ataduras sociales de su época.

Asimismo, ha anunciado que la Junta Municipal ha aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos dar el nombre de Luis Eduardo Aute a una sala de estudio situada en la Quinta de la Fuente del Berro, un espacio por el que paseaba habitualmente el cantautor, que también residió en el distrito.

Hernández de la Riva ha destacado la vinculación de numerosos artistas con Salamanca y ha expresado su disposición a continuar reconociendo a figuras relevantes de la cultura que han mantenido una estrecha relación con sus barrios.

UN SIETE A LA LIMPIEZA Y UNA LLAMADA AL CIVISMO

Preguntada en Canal 33 TV por el estado de la limpieza del distrito, la concejala le ha otorgado una calificación de siete sobre diez, aunque ha reconocido que todavía existe margen de mejora y ha reclamado una mayor implicación ciudadana.

En concreto, ha lamentado que algunos vecinos abandonen residuos fuera de los contenedores, incluso cuando estos se encuentran vacíos, y ha señalado otros problemas relacionados con las colillas y los chicles arrojados a la vía pública. "Creo que todos podemos ayudar a que nuestra ciudad esté mucho más limpia", ha defendido.

Por otra parte, la edil ha expresado su satisfacción por la evolución de las fiestas del distrito, cuya programación considera que ha mejorado durante los últimos tres años, especialmente por la incorporación de propuestas musicales dirigidas a públicos de todas las edades.

SALAMANCA, MUCHO MÁS QUE LA MILLA DE ORO

Durante la entrevista, Hernández de la Riva ha definido Salamanca como un distrito de "contrastes", que va mucho más allá de la conocida Milla de Oro y que combina una intensa actividad comercial, cultural y gastronómica con la identidad propia de barrios como Guindalera, Goya, Recoletos y Ventas.

La edil ha puesto también en valor los pequeños comercios familiares que llevan décadas abiertos y ha reivindicado el municipalismo como la expresión de la política más cercana a los ciudadanos. "La política bonita, para mí, para mi gusto, es el municipalismo, el cara a cara, el hablar con los vecinos, estar encima de los problemas, intentar arreglarlos", ha afirmado.

Finalmente, preguntada en Canal 33 TV por su futuro político, Cayetana Hernández de la Riva ha expresado su deseo de continuar al frente del distrito durante la próxima legislatura. "Me encantaría estar otros cuatro años. Cuatro años no me han servido para mucho. Quiero otros cuatro años más", ha concluido.