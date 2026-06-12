El concierto de AC/DC celebrado el pasado verano en el Metropolitano acabó con una sanción de 80.800 euros por ruido

Archivo - El guitarrista de la banda AC/DC, Angus Young, durante el concierto de AC/DC en el Estadio Wanda Metropolitano, a 12 de julio de 2025, en Madrid (España) - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concierto de AC/DC celebrado el pasado verano en el estadio Riyadh Air Metropolitano acabó con una sanción de 80.800,80 euros por exceso de ruido, según recoge el Defensor del Pueblo en una comunicación remitida a la Asociación de Vecinos Las Musas-Las Rosas.

Tal y como recuerda la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) en un comunicado, vecinos del entorno del Metropolitano habían pedido amparo al departamento de Ángel Gabilondo por el impacto de los grandes eventos en este estadio, como los conciertos que da Bad Bunny en el recinto hasta el 15 de junio, dentro de su gira 'Debí tirar más fotos'.

El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, incorpora la información trasladada por la Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental del Ayuntamiento de Madrid sobre las actuaciones administrativas abiertas a raíz de las quejas de los vecinos por el impacto acústico del estadio.

El expediente de mayor importe corresponde al concierto de AC/DC celebrado el 16 de julio de 2025. Según la documentación remitida por el Defensor, las actas levantadas por la Policía Municipal reflejaron superaciones de los límites sonoros autorizados de "5 y 10 decibelios" en horario nocturno. El procedimiento concluyó con una sanción de 80.800,80 euros, indica el escrito.

La infracción fue calificada como muy grave, con superación de los límites de niveles sonoros "en más de 7 decibelios para horario nocturno y en más de 10 decibelios para horario diurno y vespertino".

IMAGINE DRAGONS Y MADCUP

El documento remitido por el Defensor del Pueblo también recoge otros dos expedientes relacionados con eventos celebrados en el Metropolitano. Uno de ellos afecta al concierto de Imagine Dragons, celebrado el 28 de junio de 2025, en el que se apreció una superación de "4 decibelios en horario nocturno". El procedimiento finalizó con una multa de 500 euros por una infracción leve.

El otro expediente corresponde al evento 'Torneo Fútbol Base Internacional Madcup', celebrado el 23 de junio de 2025, en el que se constató una superación de "4 decibelios en horario diurno". En este caso, el procedimiento terminó con una multa reducida de 180 euros, también por infracción leve.

En total, el Ayuntamiento informó al Defensor del Pueblo de 29 actas de medición de ruido levantadas por la Policía Municipal durante conciertos celebrados en 2025. En concreto, 14 eventos cumplieron los límites de autorización, 4 los incumplieron y el resto presentaron defectos de forma en la medición.

Entre las actuaciones comunicadas por el Ayuntamiento al Defensor del Pueblo figuran la instalación de 408 paneles fonoabsorbentes, el control de la directividad del sistema de sonido, la monitorización continua de los niveles de ruido en fachadas de edificios afectados y el compromiso de que los conciertos finalicen, con carácter general, antes de las 00.00 horas.

El consistorio contempla, no obstante, excepciones en viernes, sábados o vísperas de festivo, cuando la finalización podría prolongarse sin superar las 00.30 horas, según la información trasladada a la institución.

EL DEFENSOR NO CONTINÚA CON SU INVESTIGACIÓN

Ángel Gabilondo había admitido a trámite la solicitud realizada por la Asociación Vecinal Las Musas-Las Rosas en la que en virtud de los artículos 43 y 45 de la Constitución Española piden su intervención para exigir a las administraciones competentes a que "cumplan" con la normativa ante los grandes eventos en este estadio.

Los vecinos describían en su petición una situación de "impacto ambiental muy elevado" desde la inauguración del estadio en 2017, con afecciones no solo por el ruido de partidos y conciertos, sino también por atascos, falta de aparcamiento, problemas de movilidad, inseguridad y suciedad derivados de la concentración de hasta 68.000 personas.

Asimismo, lamentaban que sus vidas están "condicionadas" al calendario de eventos del Metropolitano ya que "no se puede ni acceder con libertad al barrio y mucho menos aparcar en la zona" ya que el barrio carece de SER o zona de aparcamiento prioritario para residentes.

En este sentido, el Defensor del Pueblo señala en su escrito que no procede continuar con la investigación iniciada porque los hechos denunciados están siendo examinados por la Fiscalía Provincial de Madrid, Sección de Medio Ambiente, a raíz de diligencias abiertas el 9 de marzo de 2026.

La institución precisa, no obstante, que si finalmente los hechos no tuvieran relevancia penal pero pudieran constituir alguna irregularidad administrativa, los vecinos podrán volver a dirigirse al Defensor del Pueblo.

Desde la asociación vecinal insisten en que el Metropolitano "carece de una licencia específica para eventos no deportivos" y esperan que la Fiscalía acoja su demanda y "siente las bases" para que el Ayuntamiento regule "adecuadamente" la actividad en el estadio, "conciliando de verdad el ocio de sus 67.000 espectadores con el derecho al descanso y a disfrutar de su propio barrio del vecindario residente".