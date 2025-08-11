El concierto de La Cuarta Cuerda y el tradicional concurso de chotis, este lunes en las Fiestas de San Lorenzo

Archivo - Una pareja participa en el Concurso de Chotis y Pasodoble durante las Fiestas de la Paloma 2022, a 14 de agosto de 2022, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Fiestas de San Lorenzo, en continuación a las de San Cayetano y previas a la Virgen de la Paloma, continúan este lunes en el distrito Centro de la capital con una jornada cargada de propuestas para todos los gustos.

A las 18 horas, la Escuela de Cocina Conversa (C/ Embajadores, 41, local 47) abrirá sus puertas para 'Haz tu recetario a todo color'. A las 19.30 horas, la Plaza Arturo Barea acogerá el Show de baile, mientras que en Doctor Fourquet se celebrarán los juegos populares y cómic. A la misma hora, en la calle Calvario se desarrollará un micro abierto de música y poesía, y en la Plaza Arturo Barea comenzará el espectáculo Mantón de Zarzuela, a las 20.30 horas.

La tradición tendrá su cita a las 21 horas con la sexta edición del Concurso de Chotis en la Plaza Virgen de la Paloma. La música seguirá marcando el ritmo de la noche en la Plaza Arturo Barea con DJ Tama, a las 21.30 horas, el concierto de La Cuarta Cuerda, a las 23 horas y un nuevo set de DJ Tama a medianoche.

San Lorenzo pondrá el broche el martes, 12 de agosto. La jornada comenzará a las 18 horas con el un intercambio de libros de cocina en la Escuela de Cocina Conversa. A las 19.30 horas, los más pequeños podrán disfrutar de títeres en la Plaza Arturo Barea, que continuará a las 20 horas con 'San Lorenzo suena a Zarzuela'. La noche avanzará al ritmo de DJ Alberto Hache (21.30 horas), el concierto de Naked Family (23 horas) y un cierre musical del propio DJ Alberto Hache, a las 00.15 horas.

EL 14 DE AGOSTO EMPIEZAN LAS FIESTAS DE LA PALOMA

La Virgen de la Paloma cerrará el ciclo festivo del 14 al 17 de agosto. En los jardines de Las Vistillas actuarán Antonio Carmona (jueves 14, a las 23 horas), Pol 3.14 (viernes 15, a las 23 horas) y Café Quijano (sábado 16, a las 00 horas).

La plaza de la Paja acogerá conciertos como el de Malena Gracia y Locomía (sábado, a las 22.30 horas) o el Regreso de la Década Prodigiosa (domingo, a las 22 horas), además de concursos de mantones, chotis y pasodoble.

El 15 de agosto, Día de la Asunción, tendrá lugar la tradicional ofrenda floral a las 12.30 horas en el colegio La Salle-La Paloma, seguida de la misa y la bajada del cuadro de la Virgen por los bomberos. La procesión comenzará a las 20 horas.