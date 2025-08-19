Los conciertos gratuitos y las experiencias premium continúan en intu Xanadú hasta finales de agosto

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial intu Xanadú continuará ofreciendo conciertos gratuitos y experiencias premium hasta finales de agosto con una programación bajo el título de '¡Verano...mejor vivirlo!'.

Según ha informado el centro en un comunicado, TropiCool VIP Resort es un espacio ambientado como "un exclusivo resort vacacional todo incluido", que cuenta con hamacas, cócteles, amenities y actividades durante toda la jornada.

Un equipo de animadores será el encargado de dinamizar el ambiente con propuestas para toda la familia, como juegos de habilidad, aquagym y natación sincronizada en tierra firme, tatuajes de henna y glitter, bailes hawaianos, minigolf, zona relax y masajes.

Otra zona que destaca es la piscina de bolas instagrameable, donde cada día se esconden "premios sorpresa" de los operadores del centro y los participantes tendrán un minuto para atrapar una bola con premio. Se podrá participar en toda esta experiencia TropiCool VIP Resort de intu Xanadú de manera gratuita con la tarjeta VIP del centro.

Además, como cada verano, la música en directo sigue siendo protagonista en el espacio ágora --la zona de restauración de intu Xanadú-- con un ciclo de conciertos gratuitos todos los sábados a las 21 horas.

Por otro lado, este sábado la formación The Nineties protagonizará una actuación en versión acústica de temas emblemáticos de los años 80 y 90. Y para cerrar el mes, el sábado 30 de agosto se subirá al escenario el grupo Hot Pocket para interpretar temas británicos y americanos a dos voces.