Condeduque y el Claustro del Pozo, epicentros de la cuarta semana de Veranos de la Villa

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La 41ª edición de Veranos de la Villa, festival organizado por el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, se prepara para su cuarta semana de programación llena de danza, teatro, música y cine para todos los públicos, ha informado el Consistorio en un comunicado.

El Patio Central del Centro de Cultura Contemporánea de Condeduque acogerá diversos espectáculos de danza y teatro. Los días 29 y 30, a las 22 horas, la Ópera de París presentará por primera vez en nuestro país su Junior Ballet con un programa especial compuesto por obras de repertorio y creaciones contemporáneas.

Los días 1 y 2 de agosto, a las 22 horas y en el mismo espacio, el cantante y pianista madrileño Momo Cortés y la Orquesta y Coro de RTVE rendirán homenaje al cantante Freddie Mercury y a su legendaria banda en Queen: A Night at the Symphony.

Junto a Momo estarán David Pastor a la trompeta, Raúl Benavent como director y Borja Arias como arreglista. Por su parte, Martirio estrenará su nuevo trabajo Al sur del tango, obra que combina la copla con el tango, el 3 de agosto a las 22 horas.

El Teatro de Conde Duque recibirá a la compañía Les Trois Plumes, de Marco Chenevier & Alessia Pinto, que presentará su obra This Work About The Orange (Este trabajo sobre la Naranja) los días 1 y 2 de agosto, a las 19:00 h. Un espectáculo interactivo en el que la presencia del público es fundamental para que la obra se desarrolle en su totalidad. Y en el que la fruta del título es una protagonista más.

MÚSICA Y FLAMENCO EN EL CLAUSTRO DEL POZO

El cantante portugués Pedro Mafama, cuya obra representa un diálogo constante entre la cultura magrebí y la europea, llegará al Claustro del Pozo del Instituto de Educación Secundaria San Isidro el 29 de julio a las 21:30 horas. Será el estreno en Madrid de su espectáculo, que cuenta con el apoyo de la Embajada de Portugal.

El 30 de julio, a las 21:30 horas, será el turno de Olga María Ramos, que presentará, en compañía de su pianista, el profesor Pablo Jiménez, El cuplé, joya de la música madrileña. Un viaje por la belle époque madrileña con clásicos del género conocidos por todos.

La directora y creadora Sara Calero tomará el Claustro del Pozo los días 2 y 3 de agosto, a las 21:30 h, con su obra La Finitud, una reflexión escénica sobre la experiencia humana, en compañía de Gema Caballero (cantaora y directora musical del espectáculo), Javier Conde (guitarrista) y Juanfe Pérez (bajista).

NOCHES DE CINE

Las noches de cine continúan en el Parque de la Bombilla con el ciclo 'Cine Caliente', comisariado por La Juan Gallery. El 29 de julio, a las 21 horas, se podrá ver la película Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí (1997), comentada por Kika Lorace y La Prohibida y con la amenización musical de Rev Silver.

Los días 25, 26 y 27 de julio, la Compañía Teatro Defondo presentará en el Claustro del Pozo del Instituto de Educación Secundaria San Isidro Marta la Piadosa, clásico de Tirso de Molina bajo la dirección de escena de Vanesa Martínez.

Por su parte, el 25, a las 22 horas, Tomatito llenará de flamenco el Patio Central del Centro de Cultura Contemporánea Condeduque con temas de su repertorio como La leyenda del tiempo, Bulería o Bolero. El día 26, a las 22 horas y en el mismo enclave actuarán las artistas latinoamericanas Julieta Venegas y Camila Guevara, que presentarán al público sus últimos trabajos.