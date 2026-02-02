Condenado el Hospital de la Paz a indemnizar a los familiares de un médico fallecido por Covid

Archivo - Hospital La Paz - Óscar J.Barroso - Europa Press - Archivo

Se constata que "no se cumplió la exigencia normativa de garantizar la seguridad y salud en el trabajo" MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección de lo Social del Tribunal de Instancia número 28 de Madrid ha condenado al Hospital de la Paz de la capital a indemnizar 218.563,79 euros a los familiares de un médico fallecido en el ejercicio de su trabajo durante la pandemia al constatar que "no se cumplió la exigencia normativa de garantizar la seguridad y salud en el trabajo".

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que el juzgado estima de forma parcial la demanda interpuesta por los allegadas del doctor fallecido, jefe del Servicio de Cirugía del citado hospital.

Según el auto, se reconoce la negligencia del Hospital en la implementación de medidas preventivas frente al virus, a pesar de las instrucciones emitidas en marzo de 2020 sobre la suspensión de cursos, congresos y reuniones presenciales.

Además, se acredita la responsabilidad del seguro de cobertura SHAM por incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, vinculando su actuación negligente con el contagio y posterior fallecimiento del médico.

La sentencia señala que "no se adopta ni menos aún consta que se ejecutase la adopción de protocolos de uso y entrega de los medios de protección que las autoridades sanitarias aconsejan en este tipo de situaciones". "Ni EPIs, ni PS, ni otros específicos fuera de los supuestos propios del ejercicio de la actuación socio sanitaria", agrega la resolución.

Subraya que de "las pocas instrucciones emitidas ninguna viene determinada por el servicio de prevención, y se muestran incompletas, genéricas, indeterminadas e insuficientes, ya no en su estudio comparado con las adoptadas con posterioridad a la declaración de pandemia, sino con las que ya constaban por el Ministerio de Sanidad, siguiendo las instrucciones de la OMS".

La víctima era Joaquín Díaz Domínguez, Doctor en Medicina y Jefe de Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo desde 2013 habiendo sido Director Médico entre 1994 y 2004 del Hospital la Paz, dependiente de la Comunidad de Madrid, que tiene su cobertura de responsabilidad civil con la entidad SHAM. A fecha del fallecimiento era el coordinador del servicio, coordinaba un grupo de trabajo y realizaba intervenciones quirúrgicas.