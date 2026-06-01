Condenan a cuatro meses de cárcel al hombre que simuló ser del ICAA para estafar 2500 euros al periodista Enrique Riobóo

Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales - EUROPA PRESS

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Madrid ha condenado a David Calle García a cuatro meses de prisión por un delito de estafa al declarar probado que se hizo pasar por una persona perteneciente al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) para solicitar 2.500 euros al director de Canal 33 TV y de Radio Intercontinental Madrid, Enrique Riobóo, para la gestión de una subvención que no llegó a tramitar.

Según consta en la sentencia dictada por el magistrado Faustino Gudín Rodríguez-Magariños, a la que ha tenido acceso Europa Press, el acusado mostró su conformidad expresa con la petición del Ministerio Fiscal y la defensa la ratificó.

En los hechos probados, se declara que David Calle, "con ánimo de enriquecerse", el 15 de marzo de 2023, siendo antiguo colaborador de Enrique Riobóo, se hizo pasar por persona que pertenecía al ICAA y solicitó al periodista la cantidad de 2.500 euros para la gestión de una subvención a través del citado organismo. Pero finalmente el acusado no gestionó ninguna subvención ni restituyó el dinero a la víctima, pese a su requerimiento.

LOS HECHOS

El caso se conoció después de que el director de Canal 33 TV de Madrid presentara una denuncia ante la Policía Nacional por haber sido objeto de una estafa, tras haberle sido requerida una cantidad de dinero para poder optar con garantías a la convocatoria de ayudas del ICAA, dependiente del Ministerio de Cultura.

Según dicha denuncia, Canal 33 había presentado cinco proyectos a la convocatoria pública de ayudas para laboratorios e incubadoras de creación y desarrollo de proyectos audiovisuales, dotada con 9 millones de euros. Días después, Riobóo recibió una llamada telefónica de Calle, que posteriormente se presentó como vocal de una de las comisiones del ICAA y le pidió 2.500 euros para poder entrar "al club de los elitistas adjudicatarios" y obtener gracias a su "intermediación" una subvención que nunca llegó.

Tras lo ocurrido, el director de Canal 33 pidió explicaciones a Calle, que confirmó la "deuda" que mantenía con él, pero no dio más explicaciones. Riobóo puso entonces los hechos en conocimiento del ICAA y los denunció ante la Policía Nacional.

Por su parte, el Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales negó cualquier relación de David Calle con la institución y afirmó que estudiaría emprender acciones legales porque lo ocurrido "encajaba en una posible estafa". También aconsejó al director de la cadena local madrileña presentar denuncia en comisaría.

LA CONDENA

Ahora, la sentencia condena a Calle como autor penalmente responsable de un delito de estafa de los artículos 248 y 249 del Código Penal a cuatro meses de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como al abono de las costas procesales.

En materia de responsabilidad civil, el tribunal condena al acusado a indemnizar a Enrique Eduardo Riobóo de la Vega en la cantidad de 2.500 euros, con los intereses legales que hubiera lugar conforme al artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

No obstante, al amparo del artículo 80 del Código Penal, se concede al condenado la suspensión ordinaria de la pena privativa de libertad de cuatro meses de prisión, condicionada a que no delinca durante un periodo de dos años y a que abone la responsabilidad civil en el calendario programado que marque el Juzgado de Ejecutorias.

"Este tipo de ayudas públicas deberían darse con criterios objetivos y no prestarse a este tipo de delitos. En nuestro caso pedimos ayudas a cinco programas que venimos realizando como escuela de cine y TV desde hace años y que incluyen formatos innovadores. Pero hemos comprobado que eso no importa demasiado en una adjudicación totalmente subjetiva", ha declarado a Europa Press Riobóo, que espera que tras la sentencia se mejore efectivamente la transparencia en este tipo de adjudicaciones.