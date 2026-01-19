El conductor del tren Alvia fallecido en Adamuz (Córdoba), vecino de Alcorcón

Imagen de la zona del accidente ferroviario con los convoyes de trenes siniestrados - Joaquin Corchero - Europa Press

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El joven conductor del tren Alvia procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva fallecido en el descarrilamiento de Adamuz (Córdoba) era vecino de Alcorcón, según han confirmado fuentes municipales.

Desde el Consistorio alcorconero han trasladado su pésame a los familiares del maquinista y han trasladado su apoyo al resto de víctimas y allegados en el siniestro.

"Desde el Ayuntamiento de Alcorcón queremos expresar nuestro pésame y nuestra disposición a la familia del joven de nuestra ciudad que ha fallecido en el accidente de Adamuz", ha escrito el Consistorio un mensaje en la cuenta oficial de la red social 'X'.

Igualmente, desde el Consistorio liderado por Candelaria Testa (PSOE) han manifestado también "el interés compartido y compromiso con una declaración unánime y conjunta" con toda la Corporación Municipal en el próximo Pleno del Ayuntamiento.