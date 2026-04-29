La conectividad 5G se expande y llega ya a más del 99% de la Comunidad de Madrid

Archivo - Una persona usa un móvil, a 11 de septiembre de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha consolidado la expansión de la cobertura 5G en la región, al pasar del 92% al inicio de la legislatura al 99,6% actual, lo que supone una implantación prácticamente universal.

Así se refleja en un informe oral elaborado por la Consejería de Digitalización y conocido hoy por el Consejo de Gobierno, que analiza la evolución de las infraestructuras digitales entre 2023 y 2026, según ha informado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

Este avance del 5G se refleja también en la mejora de la calidad del servicio, gracias al despliegue de redes más avanzadas que permiten conexiones más rápidas, estables y con mayor capacidad para gestionar un volumen creciente de dispositivos y datos. Las inversiones, a través de los programas UNICO financiados con fondos europeos Next Generation, han movilizado cerca de 21 millones de euros en esta materia.

Igualmente, el informe recoge que la conectividad en la Comunidad de Madrid ha experimentado en este tiempo un avance decisivo con la extensión de redes de fibra óptica FTTH (Fiber to the Home), que ya alcanzan el 99,9% en la actualidad. Este desarrollo permite ofrecer conexiones ultrarrápidas y estables directamente en los hogares de los madrileños.

LA MAYORÍA DE LOS MUNICIPIOS TIENEN COBERTURAS SUPERIORES AL 95%

En este sentido, señala que el 85% de los municipios cuentan con coberturas superiores al 95%. Asimismo, el Ejecutivo regional ha puesto en marcha en los últimos años programas públicos, como UNICO Banda Ancha, con el objetivo de que la decena de localidades que aún no alcanzan este porcentaje puedan situarse en niveles similares a corto plazo.

Del mismo modo, se ha reforzado el acceso a los servicios audiovisuales con un nuevo contrato para extender la cobertura de televisión digital terrestre en zonas remotas y periurbanas, beneficiando a cerca de 400.000 ciudadanos.

Esta actuación garantiza la recepción de todos los canales "en condiciones óptimas de calidad y fiabilidad", incluso en áreas con limitaciones geográficas.