Confirmado el asesinado de una mujer en Madrid como violencia de género, el primero en la región en 2026

Coche de la Policía Nacional - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad ha confirmado este jueves el asesinado de una mujer de 36 años registrado en el distrito de Hortaleza de la capital como un caso de violencia de género, el primero en la región de este tipo desde que comenzó el año.

En concreto, el cuerpo sin vida de la mujer fue localizado en un domicilio de la calle López de Hoyos de Madrid sobre las 16.30 horas tras la confesión de su expareja, según apuntaron a Europa Press fuentes policiales.

La víctima, una mujer paraguaya de 37 años, tenía dos hijos, una hija menor de edad y un hijo mayor de edad, fruto de otra relación, y constaban denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

El hombre, de 34 años y la misma nacionalidad, contaba con una orden de alejamiento en vigor, aunque sin control de pulsera telemático mediante pulsera, han apuntado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

El agresor confesó a un indicativo de la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía Nacional en la zona de Tetuán que había matado a una mujer. Tras facilitar la dirección de la vivienda, los efectivos policiales comprobaron que efectivamente había una mujer muerta en la cama con síntomas de estrangulamiento.

Tras descubrir el cuerpo de la mujer tendido en la cama, los agentes requirieron la intervención de efectivos sanitarios del Samur-Protección Civil, que tan solo han podido confirmar el fallecimiento, según apuntó Emergencias Madrid.

Al lugar se desplazaron efectivos de la Brigada Provincial de Policía Científica y el Grupo VI de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial, quien se ha hecho cargo de la investigación. Está previsto que el arrestado sea puesto a disposición judicial en las próximas horas.

Se trata del primer asesinato por violencia de género en la región en lo que va de año, el noveno en España en 2026, según los datos del departamento que dirige Ana Redondo.

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.