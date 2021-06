La Consejería de Sanidad confía que pronto se pueda quitar mascarilla en exteriores pero aún no es el momento

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19 de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, ha trasladado este viernes que no descartan que en un periodo de tiempo "no demasiado largo" puedan comenzar a dejarse de utilizar las mascarillas en el exterior pero considera que no en el momento actual.

"La Comunidad siempre ha sido cauta en el aspecto de las mascarillas y condicionamos la retirada del uso en el exterior a la evolución de la pandemia y nivel de vacunación. Si la vacunación avanza y la pandemia se controla no es descartable que en un periodo de tiempo no demasiado largo se pueda plantear en el exterior dejarla de usar. Es un planteamiento que tenemos pero desde luego no en el momento actual", ha trasladado Zapatero en rueda de prensa informativa sobre la situación epidemiológica.

Además, el viceconsejero ha aprovechado para recordar que aún con las vacunas puestas se pueden seguir produciendo infecciones del virus, por lo que ha insistido en la "cautela" y seguir llevando a cabo las medidas de todos estos meses manteniendo las distancias de seguridad y el uso de la mascarilla.