Una de las consultorías con mejor reputación en Madrid recibe el sello de Madrid Excelente

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Hablar de finanzas y de acción social en un mismo contexto no suele ser lo habitual. Tradicionalmente, el beneficio económico empresarial y la ayuda humanitaria se han percibido como conceptos opuestos y difícilmente compatibles. Sin embargo, esta visión está cambiando progresivamente. Prueba de ello es el reconocimiento otorgado el pasado 2 de diciembre de 2025 por la Comunidad de Madrid a Aim Inver, una empresa de intermediación financiera, especializada en asesoramiento hipotecario, que ha recibido el sello Madrid Excelente gracias a su compromiso social e iniciativas solidarias.

El sello Madrid Excelente distingue a aquellas organizaciones que destacan por su modelo de gestión, su orientación al cliente, su responsabilidad social y su contribución al desarrollo sostenible. Más allá de los resultados económicos, se trata de un reconocimiento que pone en valor el impacto positivo que la actividad empresarial genera en la sociedad y en su entorno. Para ello, cada empresa pasa por un riguroso proceso de evaluación que incluye, por ejemplo, una auditoría técnica externa, una autoevaluación y un estudio de los procesos y gestión. La entrega del galardón tuvo lugar en Madrid, en las oficinas de la empresa en Alcobendas coincidiendo con la celebración del décimo aniversario de la compañía. A este evento asistieron cerca de 70 profesionales del ámbito económico y empresarial que han formado parte de la trayectoria de la firma en todos estos años.

La directora general de la Fundación Madrid Excelente, Doña Elena Mantilla, fue la encargada de hacer entrega oficial del premio. En el caso de Aim Inver, la distinción ha sido concedida con especial énfasis en su labor de divulgación financiera, su enfoque ético en el asesoramiento patrimonial y el impulso de diversas iniciativas de carácter social y humanitario. Entre ellas destaca la participación de la empresa durante la DANA (2024), donde el equipo colaboró en labores de recepción y clasificación de materiales, gestión de medicación y otras tareas operativas de apoyo. Asimismo, durante el temporal provocado por la borrasca Filomena, Aim Inver participó en la creación de un grupo de rescate integrado por más de 200 vehículos todoterreno y 400 voluntarios. Esta red solidaria atendió más de 2.000 emergencias, prestando asistencia directa a personas afectadas por el temporal.

Otra de las iniciativas más relevantes impulsadas por la compañía ha sido su participación en el rescate de refugiados procedentes de Ucrania. Mediante acciones coordinadas por el CEO de la empresa, Ignacio Trillo, se logró evacuar de forma efectiva a cerca de 10.000 personas. Una operación de gran complejidad que requirió una importante capacidad logística, recursos humanos especializados y, sobre todo, un firme compromiso ético y social.

Finalmente, se promueven también encuentros de carácter educativo, entre los que destacan coloquios periódicos con personalidades del ámbito nacional. En estos encuentros se fomenta, además, la donación de sangre como requisito para asistir, reforzando así el vínculo entre formación, concienciación y acción social.

Estas y otras iniciativas reflejan la vocación de la empresa por el desarrollo social como uno de los pilares fundamentales de su actividad a lo largo de sus diez años de trayectoria. Con este galardón, Aim Inver se incorpora a la lista de entidades financieras y aseguradoras certificadas con el sello Madrid Excelente, entre las que se encuentran BBVA, CaixaBank, Ibercaja, Santander o Línea Directa.

Desde la compañía aseguran que este distintivo refuerza su compromiso de seguir integrando la responsabilidad social en su estrategia empresarial. De este modo, se refuerza la idea de que la rentabilidad económica no solo puede, sino que debe ir acompañada de responsabilidad y compromiso con el entorno. Reconocimientos como este evidencian un cambio de tendencia en el sector hipotecario, donde la ética, la transparencia y la educación financiera ganan protagonismo como ejes clave del modelo financiero del futuro.

