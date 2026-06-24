Continúan las inversiones para la ampliación de la L11 con 104 millones para equiparar las nuevas estaciones

Archivo - Trabajadores durante la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a las obras de ampliación de la línea 11 de Metro, a 26 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid invertirá 104 millones de euros en la instalación de ascensores, escaleras mecánicas y otros sistemas esenciales para el funcionamiento de las nuevas estaciones de Metro incluidas en la ampliación de la Línea 11.

El Consejo de Gobierno ha conocido este miércoles esta inversión de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, destinada a completar el equipamiento del primer tramo de la futura diagonal de la red, que conectará Plaza Elíptica y Conde de Casal, tal y como ha indicado el portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín.

El contrato ha sido adjudicado por 104 millones de euros, un 15% menos que el presupuesto base de licitación, fijado en 123 millones. Esta reducción permitirá "optimizar el uso de los recursos públicos sin renunciar a los niveles de calidad, seguridad y funcionalidad previstos para esta infraestructura estratégica del Ejecutivo regional".

En concreto, el proyecto contempla la instalación de 29 ascensores, 60 escaleras mecánicas, un sistema integral de protección contra incendios, catenarias y el resto de las actuaciones complementarias que, por sus características técnicas, requieren una planificación independiente de la obra civil.

Paralelamente, avanzan los trabajos del primer tramo de la ampliación de la Línea 11, que contará con una longitud de 6,7 kilómetros. Las obras han alcanzado recientemente un nuevo hito con la conexión de los dos frentes de excavación entre las futuras estaciones de Comillas y Madrid Río, tras la llegada de la tuneladora Mayrit.

Esta operación, conocida técnicamente como cale, ha permitido completar el túnel que conecta ambos puntos y cruza bajo la M-30 para enlazar las dos márgenes del río Manzanares, constituyendo uno de los avances más relevantes desde el inicio de las obras y coincidiendo con el ecuador de esta actuación estratégica para el transporte público madrileño.

Desde que inició su recorrido el pasado 26 de marzo, Mayrit ha excavado 1.116 metros, equivalentes al 21% del trazado previsto, e instalado 656 anillos que conforman el revestimiento definitivo del túnel. Fabricada en Alemania y equipada con tecnología de última generación, mantiene un ritmo medio de avance de 15 metros diarios, alcanzando puntualmente los 30 al día.

PLAZA ELÍPTICA-CONDE DE CASAL EJECUTADO AL 45%

Por su parte, el conjunto de las actuaciones correspondientes al tramo Plaza Elíptica-Conde de Casal supera ya el 45% de ejecución. Las futuras estaciones de Comillas y Madrid Río registran avances cercanos al 60% y al 58%, respectivamente, mientras prosiguen los trabajos en los puntos de conexión de Atocha, Palos de la Frontera y Conde de Casal.

La ampliación de la Línea 11 convertirá esta infraestructura en el gran eje diagonal de la red de Metro, mejorando la conexión entre barrios y nuevos desarrollos urbanísticos, reduciendo los tiempos de viaje y disminuyendo el número de transbordos.

Además, permitirá descongestionar otras líneas especialmente saturadas, como la Línea 6, conocida como la Circular, la más utilizada de toda la red y, concretamente, en su tramo entre Plaza Elíptica y Avenida de América. La finalización de esta actuación, iniciada en noviembre de 2022, está prevista para 2027.