Continúan las labores de extinción del incendio de la M-505 tras una noche complicada por las rachas de viento

Efectivos del cuerpo de Bomberos combaten el fuego declarado en la zona del puente del río Cofio - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid continúan trabajando en la extinción del incendio originado en la tarde de este martes en la M-505, a la altura del puente del río Cofio, tras una noche en la que las tareas para lograrlo se han tornado "complicadas" por causa de las fuertes rachas de viento.

"Las labores de extinción han sido complicadas por las fuertes rachas de viento de unos 50 kilómetros por hora", ha informado la oficial del cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Almudena Viñas, en declaraciones recogidas por Europa Press.

No obstante, Viñas ha destacado que las precipitaciones registradas esta madrugada están ayudando a combatir el fuego, si bien ha remarcado que será necesario esperar a las primeras horas de la mañana de este miércoles para que se incorporen medios aéreos que puedan "ayudar a estabilizar las zonas más complicadas para acceder", dado que, ha explicado, se trata de un terreno "muy abrupto" y "puede ser peligroso para las dotaciones que están trabajando".

De acuerdo con la última actualización dada a conocer por Emergencias de la Comunidad de Madrid, al menos 15 dotaciones terrestres operan en el terreno, amén de cuatro vehículos de mando de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Bomberos Forestales de la comunidad y Agentes Forestales, también de la comunidad.

Asimismo, se encuentra en la zona el SUMMA 112 de manera preventiva, además de intervenir en el terreno la Guardia Civil y Protección Civil de Colmenarejo.

Por el momento, continúa cortada la carretera M-505 entre La Paradilla y el puente del río Cofio, según la citada última actualización.